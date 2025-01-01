Скільки росіянам коштуватиме утримання Путіна 2026 року: нова рекордна цифра





Цей факт випливає із проєкту закону про бюджет, пише



Як зазначається, документ свідчить про те, що витрати за статтею «функціонування президента та його адміністрації» становитимуть 32,917 млрд рублів.



«Тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день», — підрахували журналісти.



Відомо, що цього року цифра становить 30,926 млрд рублів. Так, наступного року утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів. Воно обійдеться росіянам у суму, що перевищує річні бюджети бідних регіонів РФ (28,8 млрд рублів у Калмикії, 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Утримання президента Росії Володимира Путіна та його адміністрації 2026 року зросте до нового рекорду. Сума становитиме 32,917 млрд рублів.Цей факт випливає із проєкту закону про бюджет, пише ТСН з посиланням на російські ЗМІ.Як зазначається, документ свідчить про те, що витрати за статтею «функціонування президента та його адміністрації» становитимуть 32,917 млрд рублів.«Тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день», — підрахували журналісти.Відомо, що цього року цифра становить 30,926 млрд рублів. Так, наступного року утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів. Воно обійдеться росіянам у суму, що перевищує річні бюджети бідних регіонів РФ (28,8 млрд рублів у Калмикії, 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію