Скільки росіянам коштуватиме утримання Путіна 2026 року: нова рекордна цифра

Скільки росіянам коштуватиме утримання Путіна 2026 року: нова рекордна цифра
Утримання президента Росії Володимира Путіна та його адміністрації 2026 року зросте до нового рекорду. Сума становитиме 32,917 млрд рублів.

Цей факт випливає із проєкту закону про бюджет, пише ТСН з посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, документ свідчить про те, що витрати за статтею «функціонування президента та його адміністрації» становитимуть 32,917 млрд рублів.

«Тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день», — підрахували журналісти.

Відомо, що цього року цифра становить 30,926 млрд рублів. Так, наступного року утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів. Воно обійдеться росіянам у суму, що перевищує річні бюджети бідних регіонів РФ (28,8 млрд рублів у Калмикії, 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Путін, утримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ірена Карпа їде до Луцька з презентацією нової книжки
Сьогодні, 08:20
Скільки росіянам коштуватиме утримання Путіна 2026 року: нова рекордна цифра
Сьогодні, 07:15
Як зберегти врожай картоплі до весни: чому вона гниє та як цього уникнути
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9 жовтня
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8