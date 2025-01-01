Скільки росіянам коштуватиме утримання Путіна 2026 року: нова рекордна цифра
Сьогодні, 07:15
Утримання президента Росії Володимира Путіна та його адміністрації 2026 року зросте до нового рекорду. Сума становитиме 32,917 млрд рублів.
Цей факт випливає із проєкту закону про бюджет, пише ТСН з посиланням на російські ЗМІ.
Як зазначається, документ свідчить про те, що витрати за статтею «функціонування президента та його адміністрації» становитимуть 32,917 млрд рублів.
«Тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день», — підрахували журналісти.
Відомо, що цього року цифра становить 30,926 млрд рублів. Так, наступного року утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів. Воно обійдеться росіянам у суму, що перевищує річні бюджети бідних регіонів РФ (28,8 млрд рублів у Калмикії, 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі).
