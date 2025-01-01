Ірена Карпа їде до Луцька з презентацією нової книжки

Ірени Карпи «Він повертається в неділю».



Над текстом авторка працювала понад три роки і назвала це своєю найважливішою і найглибшою книгою, передає



«Він повертається в неділю» — це розповідь про людей, що опинилися між двома світами — мирним і воєнним. Про щирість і секрети, дружбу і любов, біль втрат і радість зустрічей.



Організатори обіцяють не лише розмову про новий роман, а й дискусію про кохання, війну та силу мистецтва.



Коли: 11 жовтня, 16:00.



Де: Луцький бізнес-простір (вул. П’ятницька Гірка, 2).



Ціна: 250 грн.



Прибуток від продажу квитків передадуть на придбання нового автомобіля для групи ССО.

