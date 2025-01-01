Ірена Карпа їде до Луцька з презентацією нової книжки
Сьогодні, 08:20
У Луцьку відбудеться презентація нового роману письменниці та співачки Ірени Карпи «Він повертається в неділю».
Над текстом авторка працювала понад три роки і назвала це своєю найважливішою і найглибшою книгою, передає misto.media.
«Він повертається в неділю» — це розповідь про людей, що опинилися між двома світами — мирним і воєнним. Про щирість і секрети, дружбу і любов, біль втрат і радість зустрічей.
Організатори обіцяють не лише розмову про новий роман, а й дискусію про кохання, війну та силу мистецтва.
Коли: 11 жовтня, 16:00.
Де: Луцький бізнес-простір (вул. П’ятницька Гірка, 2).
Ціна: 250 грн.
Прибуток від продажу квитків передадуть на придбання нового автомобіля для групи ССО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Над текстом авторка працювала понад три роки і назвала це своєю найважливішою і найглибшою книгою, передає misto.media.
«Він повертається в неділю» — це розповідь про людей, що опинилися між двома світами — мирним і воєнним. Про щирість і секрети, дружбу і любов, біль втрат і радість зустрічей.
Організатори обіцяють не лише розмову про новий роман, а й дискусію про кохання, війну та силу мистецтва.
Коли: 11 жовтня, 16:00.
Де: Луцький бізнес-простір (вул. П’ятницька Гірка, 2).
Ціна: 250 грн.
Прибуток від продажу квитків передадуть на придбання нового автомобіля для групи ССО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ірена Карпа їде до Луцька з презентацією нової книжки
Сьогодні, 08:20
Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9 жовтня
Сьогодні, 01:30