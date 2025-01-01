У бою на Донеччині поліг Герой Олександр Пугач із Волині

У бою на Донеччині поліг Герой Олександр Пугач із Волині
Країна продовжує втрачати своїх Героїв. Знову на цей раз чорна звістка не оминула Камінь-Каширську громаду на Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

«З глибоким смутком та жалем інформуємо про загибель вірного сина України, відважного воїна, нашого земляка із села Пнівне – Пугача Олександра Володимировича, 1987 року народження», - зазначили у міськраді.

Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 8 жовтня 2025 року в Донецькій області.

«У скорботі схиляємо голови перед нашим загиблим Захисником, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними. У час глибокого смутку нехай Господь допоможе знайти сили, терпіння, аби прийняти страшну втрату. Пам'ять про Героя української держави буде жити вічно серед нас. Нехай спочиває в мирі та спокої, якого через клятих окупантів не зміг дочекатися», - йдеться у повідомленні муніципалітету.

Деталі руху та час прибуття скорботного кортежу із воїном на батьківщину повідомлять додатково.
