У бою на Донеччині поліг Герой Олександр Пугач із Волині
Сьогодні, 09:30
Країна продовжує втрачати своїх Героїв. Знову на цей раз чорна звістка не оминула Камінь-Каширську громаду на Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
«З глибоким смутком та жалем інформуємо про загибель вірного сина України, відважного воїна, нашого земляка із села Пнівне – Пугача Олександра Володимировича, 1987 року народження», - зазначили у міськраді.
Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 8 жовтня 2025 року в Донецькій області.
«У скорботі схиляємо голови перед нашим загиблим Захисником, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними. У час глибокого смутку нехай Господь допоможе знайти сили, терпіння, аби прийняти страшну втрату. Пам'ять про Героя української держави буде жити вічно серед нас. Нехай спочиває в мирі та спокої, якого через клятих окупантів не зміг дочекатися», - йдеться у повідомленні муніципалітету.
Деталі руху та час прибуття скорботного кортежу із воїном на батьківщину повідомлять додатково.
