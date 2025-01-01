На Волині сівалка затисла руку 8-річної дитини
Сьогодні, 10:09
На Волині рятувальники допомогли восьмирічній дівчинці, чию руку затиснуло у сівалці.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Учора, 8 жовтня, о 18:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Підліси Велицької громади Ковельського району під час проведення посівних робіт дівчинці 8 років затиснуло руку в сівалці.
На місце події прибули рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста селища Голоби, які за допомогою гідравлічного інструменту деблокували руку постраждалого.
Дитину передали працівникам екстреної медичної допомоги.
