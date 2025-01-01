Чорноморськ повністю знеструмлено після російської атаки

Місто Чорноморськ Одеської області в результаті російської атаки повністю знеструмлено.

Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв, повідомляє УП.

"Електропостачання у громаді відсутнє (окрім с. Бурлачої Балки). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням. Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності", - написав він у Фейсбук.

За його словами, пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки.

Критична інфраструктура наразі працює на генераторах.

Нагадаємо, що російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.

