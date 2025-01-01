Чорноморськ повністю знеструмлено після російської атаки





Про це Василь Гуляєв, повідомляє УП.



"Електропостачання у громаді відсутнє (окрім с. Бурлачої Балки). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням. Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності", - написав він у Фейсбук.



За його словами, пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки.



Критична інфраструктура наразі працює на генераторах.



Нагадаємо, що російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.

