Чорноморськ повністю знеструмлено після російської атаки
Сьогодні, 10:18
Місто Чорноморськ Одеської області в результаті російської атаки повністю знеструмлено.
Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв, повідомляє УП.
"Електропостачання у громаді відсутнє (окрім с. Бурлачої Балки). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням. Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності", - написав він у Фейсбук.
За його словами, пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки.
Критична інфраструктура наразі працює на генераторах.
Нагадаємо, що російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.
