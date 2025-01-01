Четверо студентів з Волині стали стипендіатами Верховної ради України

Анастасія Усова та Магдалена Калиновська та двоє студентів Луцького національного технічного університету Владислав Формазюк та Владислав Франчук стали стипендіатами Верховної ради України.



Студенти отримуватимуть стипендії впродовж 2025-2026 навчальних років. Відповідний наказ опублікували на сайті Міністерства освіти України. Виплати по 4400 гривень відбуватимуться щомісяця з вересня по червень.



Про стипендіатів



Стипендіатки Волинського національного університету імені Лесі Українки



Анастасія Усова — студентка другого курсу освітньо-професійної програми "Фізична терапія". Її науковий доробок — 14 публікацій. Студентка досліджує реабілітацію після мінно-вибухових травм, сколіозі та хронічні болі.



На громадських засадах дівчина працює з громадською організацією "Даун-синдром", та проходила курси тактичної медицини в центрі UNBROKEN.



Магдалена Калиновська — студентка другого року бакалаврату факультету іноземної філології. За підсумками другого семестру 2024-2025 навчального року студентка очолила рейтинг успішності факультету.



Науковий доробок студентки 16 публікацій, серед яких статті, присвячені аналізу канадських графічних романів, мовної спадщини, історичної пам’яті та міжкультурної комунікації.



Вона викладає англійську мову військовослужбовцям Національної гвардії України та внутрішньо переміщеним українцям.



Стипендіати Луцького національного технічного університету



Владислав Франчук — студент 3 курсу спеціальності "Прикладна механіка" факультету транспорту та механічної інженерії.



Владислав має відмінний середній бал, активно займається дослідженнями, публікує наукові статті, бере участь у конференціях та всеукраїнських конкурсах. Він був учасником програм академічної мобільності, представляв університет на хакатоні та неодноразово проявляв лідерські якості, бувши старостою групи.



Владислав Франчук планує продовжувати наукову діяльність у сфері інженерії, працювати над технічними розробками та долучатися до інноваційних проєктів.



Владислав Формазюк — студент 3 курсу факультету архітектури, будівництва та дизайну, навчається за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія".



Хлопець активно бере участь у наукових конференціях, публікує статті, здобуває призові місця на конкурсах, виступає на дебатах та проходить відбір на навчання у Франції за програмою Erasmus+.



Окрім навчання, студент активно долучається до волонтерських ініціатив, бере участь у благодійних проєктах і таборах від громадської організації “П'ятерня”.



Владислав Формазюк бачить себе у будівельній галузі, де зможе поєднати знання, практику та бажання творити зміни на краще.

