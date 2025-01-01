На Волині попрощаються із Героєм Ігорем Новицьким

У Володимирі на Волині громада проведе в останню путьПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаСьогодні, 9 жовтня, о 17:00 мер просить сформувати коридор шани від вулиці Шпитальної до Ковельської, 12, де проживав наш воїн. В рідному домі відбудеться відспівування, після чого тіло військовослужбовця доставлять у Храм Віри, Надії, Любові та їх матері Софії на ночівлю.Завтра, 10 жовтня, о 10:30 відбудеться чин похорону молодого бійця Ігоря Новицького, у цьому ж храмі.Вічний спочинок Захисник знайде на Алеї Героїв Федорівського кладовища.«Низький уклін Герою та матері, яка виховала гідного сина своєї держави. Вічна шана та пам’ять Ігорю Новицькому, який віддав своє молоде життя за мирне, вільне майбутнє України!» - зазначив Ігор Пальонка.