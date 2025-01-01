У Луцьку просять встановити пішохідні світлофори на проспекті Соборності

Вздовж частини проспекту Соборності в місті Луцьку просять облаштувати регульовані пішохідні переходи, встановивши світлофори для регулювання дорожнього руху.

8 жовтня електронну петицію на платформі електронної демократії зареєструвала користувачка Ольга Годлевська, пише Суспільне.

З її слів, відрізок дороги у районі гуртожитків Волинського національного університету імені Лесі Українки є небезпечним: водії часто порушують швидкісний режим, а пішохідний рух у цьому місці інтенсивний.

"Звертаюся з проханням облаштувати регульований пішохідний перехід (зі світлофором або іншим засобом примусового зниження швидкості) на проспекті Соборності. За останні пів року тут сталося дві ДТП, у тому числі з потерпілими. Щодня переходом користуються студенти, школярі, діти, літні люди, мешканці гуртожитків та прилеглих будинків", — зазначила жінка.

У петиції Ольга Годлевська просить міську владу провести обстеження дорожнього руху на зазначеній ділянці та розглянути можливість регульованого пішохідного переходу, світлофорів, а в разі потреби — облаштувати лежачі поліцейські, розмітку та додаткові попереджувальні знаки.

Онлайн голосування триватиме 2 тижні. Станом на 17:00 8 жовтня "за" відповідну петицію проголосували дев'ять людей. Якщо петиція збере понад 300 голосів, її розглядатимуть у Луцькій міській раді.

