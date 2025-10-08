Туреччина зменшує залежність від російського газу

позиції росії й Ірану — головних постачальників трубопровідного газу.



Про це пише



Вашингтон тисне на союзників по НАТО, закликаючи скоротити зв’язки з москвою та Тегераном. Анкара ж прагне енергетичної незалежності та ролі регіонального газового хаба.



Частка росії в постачанні газу Туреччині знизилася з понад 60% у 2005-му до 37% у 2025-му. Контракти з росією та Іраном добігають кінця, а Туреччина планує продовжити лише частину — на гнучкіших умовах.



До 2028 року країна зможе забезпечувати понад 26 млрд кубометрів газу з власних джерел і контрактів на ЗПГ, тоді як імпорт американського ЗПГ подвоїться та покриватиме понад половину попиту.



Анкара дедалі більше орієнтується на США та власні ресурси, що може остаточно послабити вплив москви на європейському газовому ринку.



