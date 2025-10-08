Туреччина зменшує залежність від російського газу

Туреччина зменшує залежність від російського газу
До 2028 року Туреччина забезпечуватиме понад половину потреб у газі за рахунок власного видобутку та імпорту ЗПГ зі США. Це ставить під загрозу позиції росії й Ірану — головних постачальників трубопровідного газу.

Про це пише Reuters.

Вашингтон тисне на союзників по НАТО, закликаючи скоротити зв’язки з москвою та Тегераном. Анкара ж прагне енергетичної незалежності та ролі регіонального газового хаба.

Частка росії в постачанні газу Туреччині знизилася з понад 60% у 2005-му до 37% у 2025-му. Контракти з росією та Іраном добігають кінця, а Туреччина планує продовжити лише частину — на гнучкіших умовах.

До 2028 року країна зможе забезпечувати понад 26 млрд кубометрів газу з власних джерел і контрактів на ЗПГ, тоді як імпорт американського ЗПГ подвоїться та покриватиме понад половину попиту.

Анкара дедалі більше орієнтується на США та власні ресурси, що може остаточно послабити вплив москви на європейському газовому ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: політика, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нова втрата: на Донеччині поліг волинянин Сергій Панасюк
Сьогодні, 12:36
У «Любарті» створюють батальйон безпілотних систем
Сьогодні, 12:10
Туреччина зменшує залежність від російського газу
Сьогодні, 11:44
У Луцьку просять встановити пішохідні світлофори на проспекті Соборності
Сьогодні, 11:17
На Волині попрощаються із Героєм Ігорем Новицьким
Сьогодні, 11:02
Медіа
відео
1/8