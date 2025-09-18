Пастка для рф: війна вимагає грошей, а «годівничка» згортається

стає ненадійним джерелом доходів.



Про це пише



У вересні надходження від експорту вуглеводнів впадуть на 23% рік до року через падіння цін і зміцнення рубля. Мінфін розраховує отримати лише 592 млрд рублів ($7,1 млрд) — значно менше, ніж торік.



Ситуацію трохи поліпшив технічний ріст у порівнянні з серпнем (+17%), після скорочення субсидій НПЗ. Але загальна динаміка негативна, що особливо болісно для кремля, адже саме нафтогазові доходи забезпечують фінансування рекордних військових витрат.



Щоб закрити діри в бюджеті, влада підвищує податки для бізнесу й населення, але дефіцит усе одно зріс до 1,7% ВВП, а прогнози економічного зростання переглядаються вниз.



Фактично росія опинилася в пастці: військова машина потребує грошей, а енергетична «годівниця» поступово виснажується під тиском санкцій, падіння цін та ударів дронами по інфраструктурі. Планування бюджету-2026 стає найскладнішим за останні роки, і це чіткий сигнал, що економічна стійкість москви тане.



Російська економіка входить у 2026 рік із серйозними проблемами. Чверть бюджету й надалі залежить від нафти й газу, але саме цей ресурс

