KARNA , гутірки з ветеранами, козацькі бої: у Луцьку відбудеться фестиваль на підтримку «Любарта»

Біля Луцька, у музеї-скансесі селища Рокині, 20 та 21 вересня відбудеться фестиваль «Дух Незламних», що поєднає українські бойові традиції, сучасну музику та благодійну місію на підтримку захисників. Усі зібрані кошти під час заходу будуть спрямовані на потреби 20-ї бригади «Любарт» 1-го корпусу НГУ «АЗОВ».Про це повідомляють організатори заходу.Фестиваль відбудеться у форматі, що дозволить зануритися в атмосферу національного духу та єднання. На гостей чекають безкоштовні локації з майстер-класами, ярмарок виробів ручної роботи та фуд-зона.Спортивні змагання: Відвідувачі зможуть побачити змагання з українських видів спорту, таких як боротьба навхрест, «Лава на Лаву» та реконструкція козацького бою.На сцені виступатимуть відомі українські гурти: KARNA, «Тінь Сонця», Krovna та виконавиця STASYA.Ключовими подіями фестивалю стануть благодійні аукціони, які пройдуть в обидва дні, а також символічний вхід — від 100 грн, що стане внеском у підтримку бійців бригади «Любарт».Родзинкою програми стануть козацькі вогняні шоу, що відбудуться ввечері кожного дня, а також показові виступи з рукопашу гопак.Фестиваль «ДУХ НЕЗЛАМНИХ» — це подія, що демонструє єдність українського народу, його незламний дух та готовність допомагати тим, хто захищає нашу свободу. Запрошуємо всіх підтримати важливу ініціативу та долучитися до збору коштів для наших захисників з бригади «Любарт».