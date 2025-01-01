На Харківщині загинув Герой з Волині Ігор Максимчук

У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну загинув житель села Яромель"Народився Ігор Максимчук 20 серпня 1992 року у селі Яромель. Навчався у ЗОШ с. Домашів. Фахову освіту здобув у Луцькому ВПУ № 9. Мобілізований до лав ЗСУ 25 листопада 2023 року та зарахований на посаду навідника розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти. Старший солдат Максимчук Ігор Ярославович загинув 29 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вільшана Куп’янського району Харківської області.Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні громади.Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.