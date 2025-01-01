Медпрацівниця поцупила 170 тисяч, які волинський пенсіонер передав для ЗСУ

Медпрацівниця поцупила 170 тисяч, які волинський пенсіонер передав для ЗСУ
На Волині слідчі розслідують випадок шахрайства. Пенсіонер передав медичній працівниці гроші для армії, однак кошти до призначеного місця не потрапили.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 18 вересня, до поліції звернувся 89-річний пенсіонер. Перебуваючи у соціальній установі, він передав медичній працівниці понад 170 тисяч гривень, аби та спрямувала їх на підтримку Збройних сил України.

Однак жінка не виконала домовленостей і присвоїла ці кошти.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водієві стало зле за кермом: біля Луцька зіткнулися автівка та вантажівка
Сьогодні, 12:14
Медпрацівниця поцупила 170 тисяч, які волинський пенсіонер передав для ЗСУ
Сьогодні, 12:06
5 постраждалих: невідомі у балаклавах спровокували конфлікт на Волині
Сьогодні, 11:48
Президент підписав закон, що закриває доступ до інформації про майно посадовців
Сьогодні, 11:25
Патрульні затримали п’яного мотоцикліста на Волині
Сьогодні, 11:07
Медіа
відео
1/8