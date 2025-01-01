Медпрацівниця поцупила 170 тисяч, які волинський пенсіонер передав для ЗСУ

На Волині слідчі розслідують. Пенсіонер передав медичній працівниці гроші для армії, однак кошти до призначеного місця не потрапили.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 18 вересня, до поліції звернувся 89-річний пенсіонер. Перебуваючи у соціальній установі, він передав медичній працівниці понад 170 тисяч гривень, аби та спрямувала їх на підтримку Збройних сил України.Однак жінка не виконала домовленостей і присвоїла ці кошти.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.Триває досудове розслідування.