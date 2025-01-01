5 постраждалих: невідомі у балаклавах спровокували конфлікт на Волині
Сьогодні, 11:48
У Ковелі люди в балаклавах на території підприємства Газові мережі на вулиці Степана Бандери розпилили перцевий газ.
Про це пише Конкурент з посиланням на власні джерела.
«В результаті дій – 5 потерпілих: двоє – середньої важкості, двоє – легких, один – зовсім легкий (був повернутий спиною, тому прямо в очі газ не потрапив)», – повідомили очевидці.
Карета швидкої повезла потерпілих в Ковельське МТМО.
Деталі згодом.
