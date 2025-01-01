5 постраждалих: невідомі у балаклавах спровокували конфлікт на Волині





Про це пише



«В результаті дій – 5 потерпілих: двоє – середньої важкості, двоє – легких, один – зовсім легкий (був повернутий спиною, тому прямо в очі газ не потрапив)», – повідомили очевидці.



Карета швидкої повезла потерпілих в Ковельське МТМО.



Деталі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі люди в балаклавах на території підприємства Газові мережі на вулиці Степана Бандери розпилили перцевий газ.Про це пише Конкурент з посиланням на власні джерела.«В результаті дій – 5 потерпілих: двоє – середньої важкості, двоє – легких, один – зовсім легкий (був повернутий спиною, тому прямо в очі газ не потрапив)», – повідомили очевидці.Карета швидкої повезла потерпілих в Ковельське МТМО.Деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію