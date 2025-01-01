Водієві стало зле за кермом: біля Луцька зіткнулися автівка та вантажівка

За фактом ДТП у селі Рованці складено адмінпротокол.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місці працювали слідчі поліції. 

Аварія трапилася учора, близько 17 години. Наразі встановлено, що водієві автомобіля Citroen стало зле за кермом, він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою Mercedes. 

На щастя, внаслідок аварії ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. 
На водія Citroen склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Теги: Волинь, ДТП
