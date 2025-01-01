Патрульні затримали п’яного мотоцикліста на Волині

Опівночі сьогодні, 19 вересня, у Ковелі на вулиці Брестській патрульніLIFAN, який рухався без номерного знака.Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.Поліцейські подали сигнал про зупинку, однак водій проігнорував законну вимогу, пришвидшив рух і намагався втекти. Йому це не вдалося — інспектори оперативно зупинили мотоцикл.Під час спілкування з керманичем у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти освідування у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога — позитивний.Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали адміністративні протоколи за:• ч. 1 ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку);• ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП;• а також інші адміністративні матеріали.