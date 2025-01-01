Патрульні затримали п’яного мотоцикліста на Волині
Сьогодні, 11:07
Опівночі сьогодні, 19 вересня, у Ковелі на вулиці Брестській патрульні виявили мотоцикл LIFAN, який рухався без номерного знака.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Поліцейські подали сигнал про зупинку, однак водій проігнорував законну вимогу, пришвидшив рух і намагався втекти. Йому це не вдалося — інспектори оперативно зупинили мотоцикл.
Під час спілкування з керманичем у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти освідування у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога — позитивний.
Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали адміністративні протоколи за:
• ч. 1 ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку);
• ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП;
• а також інші адміністративні матеріали.
