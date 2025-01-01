Вимагала у підприємця 1500 доларів: справу про хабарництво експосадовиці Волинської ОДА розглянуть у 2026 році

Наталії Остапкович, яка оскаржує призначене обвинувачення за хабарництво, призначили до розгляду на березень 2026 року.



Про це сказано в ухвалі Рівненського апеляційного суду.



Раніше Сергій Ковальов підтверджував оскарження всього вмісту вироку. Він подав апеляційну скаргу на вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23 червня 2025 року, яким Наталію Остапкович засудили до 5 років за ґратами.



Влітку цього року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду задовольнив подання Волинського апеляційного суду щодо направлення матеріалів справи до іншого суду — Рівненського апеляційного суду.



15 серпня 2025 року суд відкрив апеляційне провадження щодо обвинуваченої експосадовиці. Підготовчі дії до апеляційного розгляду у Рівненському апеляційному суді завершили. Запобіжний захід для Наталії Остапкович у вигляді особистого зобов'язання залишили в силі.



Що відомо про затримання та обвинувачення експосадовиці ОДА Наталії Остапкович



Колишню начальницю управління транспорту і зв’язку Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович правоохоронці затримали 10 березня 2021 року. 12 березня їй повідомили про підозру.



Тодішню посадовицю викрили під час отримання 1500 доларів США, які вона, за даними Нацполіції Волині, вимагала у підприємця при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів на міжміському автобусному маршруті №326 сполученням "Луцьк — Висоцьк", де вона була головою конкурсного комітету.



Управління транспорту та зв’язку ОДА, яке очолювала Остапкович, ліквідували в серпні 2021-го. Справу щодо Наталії Остапкович Луцький міськрайонний суд розпочав у вересні 2021 року. Своєї вини вона не визнавала і вважала, що проти неї була здійснена провокація та в матеріалах кримінального провадження міститься сфабрикована неправдива заява.



Станом на серпень 2025-го Наталія Остапкович працювала на посаді заступниці директора ТОВ "Транссіті", що займається перевезеннями пасажирів на автобусних маршрутах у Луцьку та Луцькій громаді.



Довідково: Відповідно до статті 49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:



2 роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;



3 роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;



5 років — у разі вчинення злочину середньої тяжкості;



10 років – у разі вчинення тяжкого злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Справу щодо колишньої очільниці управління транспорту та звʼязку Волинської облдержадміністрації, яка оскаржує призначене обвинувачення за хабарництво, призначили до розгляду на березень 2026 року.Про це сказано в ухвалі Рівненського апеляційного суду.Раніше Суспільному адвокат волинянкипідтверджував оскарження всього вмісту вироку. Він подав апеляційну скаргу на вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23 червня 2025 року, яким Наталію Остапкович засудили до 5 років за ґратами.Влітку цього року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду задовольнив подання Волинського апеляційного суду щодо направлення матеріалів справи до іншого суду — Рівненського апеляційного суду.15 серпня 2025 року суд відкрив апеляційне провадження щодо обвинуваченої експосадовиці. Підготовчі дії до апеляційного розгляду у Рівненському апеляційному суді завершили. Запобіжний захід для Наталії Остапкович у вигляді особистого зобов'язання залишили в силі.Колишню начальницю управління транспорту і зв’язку Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович правоохоронці затримали 10 березня 2021 року. 12 березня їй повідомили про підозру.Тодішню посадовицю викрили під час отримання 1500 доларів США, які вона, за даними Нацполіції Волині, вимагала у підприємця при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів на міжміському автобусному маршруті №326 сполученням "Луцьк — Висоцьк", де вона була головою конкурсного комітету.Управління транспорту та зв’язку ОДА, яке очолювала Остапкович, ліквідували в серпні 2021-го. Справу щодо Наталії Остапкович Луцький міськрайонний суд розпочав у вересні 2021 року. Своєї вини вона не визнавала і вважала, що проти неї була здійснена провокація та в матеріалах кримінального провадження міститься сфабрикована неправдива заява.Станом на серпень 2025-го Наталія Остапкович працювала на посаді заступниці директора ТОВ "Транссіті", що займається перевезеннями пасажирів на автобусних маршрутах у Луцьку та Луцькій громаді.Відповідно до статті 49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:2 роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;3 роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;5 років — у разі вчинення злочину середньої тяжкості;10 років – у разі вчинення тяжкого злочину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію