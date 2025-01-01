СБУ ліквідувала агентурну мережу фсб у двох областях

Працівники СБУ викрили, яка «зливала» рашистам дані про систему оборони на Донеччині та Дніпропетровщині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну мережу фсб на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони, які ворог планував атакувати з повітря та далекобійною артилерією.За результатами багатоетапної спецоперації в обох регіонах одночасно затримано чотирьох російських агентів. Двоє з них діяли в парі, а інші – порізно, але всі вони мали одного спільного куратора з рф.Як встановило розслідування, учасники агентурного «дуету» збирали розвіддані по Дніпру, де працювали на місцевій продбазі.За інструкцією російського спецслужбіста агенти «зливали» йому адреси військових частин, які закуповували продукти на їхньому складі.Для цього агенти приховано фотографували товарні накладні з реквізитами отримувачів та месенджером надсилали кураторові.Ще двоє затриманих – завербовані фсб мешканці Краматорського району. Один з них – працівник місцевої пошти, який під виглядом робочих поїздок фіксував укріпрайони ЗСУ поблизу передової.Інший фігурант – із спеціально облаштованого місця знімав на відео рух вантажних ешелонів українських військ у напрямку східного фронту.Співробітники СБУ завчасно викрили російську агентуру, задокументували її злочини і затримали кожного фігуранта.За матеріалами справи, двоє агентів з Дніпра були завербовані ворогом, коли шукали «легких заробітків» у Телеграм-каналах. Інші потрапили в поле зору фсб через своїх родичів на тимчасово окупованій території.Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.