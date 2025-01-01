Зрадники, які навели російські ракети на Миколаїв, «сядуть» на 15 років
Сьогодні, 12:43
За матеріалами СБУ по 15 років тюрми отримали агенти рф, які коригували російські удари по Миколаєву.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
За доказовою базою Служби безпеки України 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримали ще двоє коригувальників російських ударів по Миколаївщині.
Як встановило розслідування, фігуранти наводили російські ракети на логістичні центри та запасні командні пункти українських військ.
За матеріалами справи, зловмисниками є двоє місцевих жителів, які діяли окремо і яких окупанти завербували у Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».
Один із засуджених – 44-річний охоронець приватної компанії із Снігурівки, який відслідковував пункти базування та маршрути руху українських військ у напрямку передової.
Зібрані координати він «зливав» у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку та працює на фсб і воєнну розвідку рф.
Інший зловмисник – 47 річний безробітний з Миколаєва, який шпигував за локаціями оборонців міста.
Агентурні «звіти» зрадник месенджером надсилав куратору з фсб у вигляді фото потенційних цілей з прив’язкою до місцевості.
Працівники СБУ затримали одного із агентів у червні 2023 року, іншого – у грудні 2024 року.
Під час обшуків у них вилучено телефони із доказами їхньої співпраці з ворогом.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
За доказовою базою Служби безпеки України 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримали ще двоє коригувальників російських ударів по Миколаївщині.
Як встановило розслідування, фігуранти наводили російські ракети на логістичні центри та запасні командні пункти українських військ.
За матеріалами справи, зловмисниками є двоє місцевих жителів, які діяли окремо і яких окупанти завербували у Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».
Один із засуджених – 44-річний охоронець приватної компанії із Снігурівки, який відслідковував пункти базування та маршрути руху українських військ у напрямку передової.
Зібрані координати він «зливав» у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку та працює на фсб і воєнну розвідку рф.
Інший зловмисник – 47 річний безробітний з Миколаєва, який шпигував за локаціями оборонців міста.
Агентурні «звіти» зрадник месенджером надсилав куратору з фсб у вигляді фото потенційних цілей з прив’язкою до місцевості.
Працівники СБУ затримали одного із агентів у червні 2023 року, іншого – у грудні 2024 року.
Під час обшуків у них вилучено телефони із доказами їхньої співпраці з ворогом.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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