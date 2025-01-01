Вдарив декілька разів ножем: 35-річний волинянин вбив свою колишню дружину та її матір

Вдарив декілька разів ножем: 35-річний волинянин вбив свою колишню дружину та її матір
На Волині поліція затримала чоловіка за підозрою у вчиненні умисного вбивства.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася на Старовижівщині. Зловмисникові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. 

Оперативну інформацію читайте у Telegram-каналі "Надзвичайні новини Волині".

Учора, під час конфлікту, 35-річний житель громади декілька разів вдарив ножем свою колишню дружину та її матір.

Від отриманих тілесних ушкоджень обидві жінки померли.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зрадники, які навели російські ракети на Миколаїв, «сядуть» на 15 років
Сьогодні, 12:43
Двоє братів з Волині хотіли переправити ухилянта до Білорусі, «підкупивши» прикордонника за 1500 доларів
Сьогодні, 12:38
Вдарив декілька разів ножем: 35-річний волинянин вбив свою колишню дружину та її матір
Сьогодні, 12:30
Оздоблювальні роботи: які різновиди декоративної обробки стін наразі актуальні
Сьогодні, 12:29
Зеленський подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генпрокурора
Сьогодні, 12:03
Схожі новини
У лікарні помер чоловік, якого на Волині дружина вдарила ножем У лікарні помер чоловік, якого на Волині дружина вдарила ножем
13 червня, 12:06
Волинянку катували та задушили паском у власному будинку, повідомили деталі вбивства. ВІДЕО Волинянку катували та задушили паском у власному будинку, повідомили деталі вбивства. ВІДЕО
20 травня, 22:38
Чоловік та жінка з Волині під час конфлікту вбили свого 40-річного знайомого Чоловік та жінка з Волині під час конфлікту вбили свого 40-річного знайомого
09 травня, 12:29
Через ревнощі скоїв вбивство: на Волині судили уродженця міста Баку Через ревнощі скоїв вбивство: на Волині судили уродженця міста Баку
09 квітня, 16:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих українців
Сьогодні, 13:34
 0
У Луцьку чоловік після затримання ТЦК потрапив у реанімацію
Сьогодні, 13:20
 0
«Вікна повилітали, а ікони так і стоять. Ні подряпини»: репортаж із двору луцької багатоповерхівки
Сьогодні, 13:08
 0
Зрадники, які навели російські ракети на Миколаїв, «сядуть» на 15 років
Сьогодні, 12:43
 0
Двоє братів з Волині хотіли переправити ухилянта до Білорусі, «підкупивши» прикордонника за 1500 доларів
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8