Вдарив декілька разів ножем: 35-річний волинянин вбив свою колишню дружину та її матір
Сьогодні, 12:30
На Волині поліція затримала чоловіка за підозрою у вчиненні умисного вбивства.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася на Старовижівщині. Зловмисникові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
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Учора, під час конфлікту, 35-річний житель громади декілька разів вдарив ножем свою колишню дружину та її матір.
Від отриманих тілесних ушкоджень обидві жінки померли.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася на Старовижівщині. Зловмисникові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Оперативну інформацію читайте у Telegram-каналі "Надзвичайні новини Волині".
Учора, під час конфлікту, 35-річний житель громади декілька разів вдарив ножем свою колишню дружину та її матір.
Від отриманих тілесних ушкоджень обидві жінки померли.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 12:30