Вдарив декілька разів ножем: 35-річний волинянин вбив свою колишню дружину та її матір





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Подія трапилася на Старовижівщині. Зловмисникові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.



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Учора, під час конфлікту, 35-річний житель громади декілька разів вдарив ножем свою колишню дружину та її матір.



Від отриманих тілесних ушкоджень обидві жінки померли.



Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.







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