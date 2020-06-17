Зеленський подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генпрокурора

Руслана Кравченка генеральним прокурором.



Відповідне подання надійшло до Верховної Ради від президента, пише Руслана Стефанчука.



Голосувати за це рішення збираються на одному з найближчих засідань. Зараз Руслан Кравченко очолює Державну податкову службу України.



Голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія повідомив, що завтра відбудеться фракційне засідання, на якому представлять кандидатуру Кравченка.



Хто такий Руслан Кравченко?



Уродженець Сєвєродонецька Луганської області, 35-річний Руслан Кравченко нині очолює Державну податкову службу.



Здобув освіту в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, а згодом закінчив Юридичну академію Ярослава Мудрого, отримав звання "лейтенант юстиції".



З 2012 до 2014 працював слідчим у Севастопольській прокуратурі з нагляду. З вересня 2014 брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора, має статус учасника бойових дій. У 2020 році був звільнений з військової служби у запас.



У 2015-2017 був прокурором Головної військової прокуратури. З 2019 по 2020 був заступником військового прокурора Центрального регіону, у 2021-2023 керував Бучанською окружною прокуратурою Київської області.



З 10 квітня 2023 очолював Київську обласну державну адміністрацію, а в грудні 2024 став очільником Державної податкової служби.



Руслан Кравченко брав участь у конкурсі на директора НАБУ.



За даними Радіо Свобода, в 2018 році він отримав службове житло, наступного року – приватизував його і, схоже, продав.



Де попередній генпрокурор?



Офіс генерального прокурора не має повноцінного очільника з жовтня 2024, відколи звільнили Андрія Костіна. Звільнення відбулося на тлі гучного корупційного скандалу в системі прокуратури: тоді майже пів сотні прокурорів викрили на оформленні собі фейкових інвалідностей. Костін подав у відставку. Але вже незабаром став послом України в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини було одним з напрямків Костіна на посаді генпрокурора.

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