Із російського полону повернувся волинянин Володимир Голубов

Із російського полону, волинянинаПро це у фейсбуці повідомила Голобська громада.«Маємо добру звістку про повернення з рашистського полону Голубова Володимира Леонідовича», - зазначили у громаді.Володимир народився, провів дитинство та юність у Голобах. Потім його життєва стежина пролягла на Київщину. На захист України став у серпні 2023 року. Був старшим лейтенантом. Із грудня 2024 перебував у неволі…«Сподівання, молитви й зусилля рідних людей увінчалися успіхом у кінці минулого тижня: Володимир в Україні. Щиро вітаємо родину. Особливо, маму захисника, нашу активну жительку – Зою Федорівну», - йдеться у повідомленні.