Із російського полону повернувся волинянин Володимир Голубов
Сьогодні, 11:09
Із російського полону звільнили військовослужбовця, волинянина Володимира Голубова.
Про це у фейсбуці повідомила Голобська громада.
«Маємо добру звістку про повернення з рашистського полону Голубова Володимира Леонідовича», - зазначили у громаді.
Володимир народився, провів дитинство та юність у Голобах. Потім його життєва стежина пролягла на Київщину. На захист України став у серпні 2023 року. Був старшим лейтенантом. Із грудня 2024 перебував у неволі…
«Сподівання, молитви й зусилля рідних людей увінчалися успіхом у кінці минулого тижня: Володимир в Україні. Щиро вітаємо родину. Особливо, маму захисника, нашу активну жительку – Зою Федорівну», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Голобська громада.
«Маємо добру звістку про повернення з рашистського полону Голубова Володимира Леонідовича», - зазначили у громаді.
Володимир народився, провів дитинство та юність у Голобах. Потім його життєва стежина пролягла на Київщину. На захист України став у серпні 2023 року. Був старшим лейтенантом. Із грудня 2024 перебував у неволі…
«Сподівання, молитви й зусилля рідних людей увінчалися успіхом у кінці минулого тижня: Володимир в Україні. Щиро вітаємо родину. Особливо, маму захисника, нашу активну жительку – Зою Федорівну», - йдеться у повідомленні.
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