СБУ зловила двох зрадниць на Донеччині

Працівники СБУ затримали ворожих інформаторок, які наводили удари рашистів по Донеччині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала на Донеччині ще двох інформаторок російських спецслужб. Обидві фігурантки – місцеві жительки, які готували координати дляпо регіону.Так, у Слов’янську поплічницею ворога виявилася 44-річна продавчиня з місцевого магазину, яка потрапила у поле зору окупантів через проросійські коментарі у Телеграм-каналах.Щоб зібрати розвіддані, зловмисниця обходила місцевість, а також розпитувала «потрібну» інформацію у відвідувачів торговельного закладу.Ще одна інформаторка – 45-річна працівниця комунального підприємства у селищі Красноторка Краматорського району.Як встановило розслідування, жінка дистанційно співпрацювала зі «зв’язковим» ворожої спецслужби. Ним виявився давній знайомий фігурантки з тимчасово захопленої частини Донеччини, який планував передавати розвідінформацію до російського гру.За інструкцією окупантів вона відслідковувала розташування блокпостів та маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку передової.Співробітники СБУ затримали обох зловмисниць за місцями проживання. Під час обшуків у інформаторок вилучено телефони із доказами роботи на ворога.Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 8 років тюрми.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.