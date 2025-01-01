Лучани зустрілися із учасниками міжнародної благодійної ініціативи
Сьогодні, 10:19
Луцьк став частиною міжнародної благодійної ініціативи «МІСІЯ КИЇВ: шлях, який не кожен витримує».
У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбулася зустріч із учасниками маршу, де лучани поспілкувалися з героями, які долають сотні кілометрів заради підтримки українських ветеранів, повідомляє управління інформаційної роботи мерії.
Троє українських ветеранів, які продовжують символічний шлях маршу «МІСІЯ КИЇВ» - Юрій Цинтилевич, Олександр Мірошниченко та Ігор Романюк поділилися своїми історіями, відповіли на запитання та почули слова підтримки від жителів нашої громади та гостей.
Зустріч стала не лише можливістю поспілкуватися з учасниками маршу, а й зробити важливу справу – задонатити на збір, заради якого все й відбувається. Мета ініціативи — зібрати 130 000 євро на медичну допомогу, психологічну підтримку та комплексну реабілітацію ветеранів і їхніх родин.
Директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський розповів про ініціативу. Марш «МІСІЯ КИЇВ» стартував 1 червня 2025 року в Гаазі, коли четверо нідерландських військових і четверо українських ветеранів вирушили в дорогу, щоб пройти 2000 кілометрів до українського кордону. 14 червня естафету прийняли Юрій Цинтилевич, Олександр Мірошниченко та Ігор Романюк, які продовжують шлях, долаючи ще 600 кілометрів українськими дорогами.
Юрій Цинтилевич — оборонець Луганського аеропорту, професійний бігун, який розвиває біговий клуб у Спілці поранених військових України «Міцні 300». Він родом з Берестечка Волинської області.
Олександр Мірошниченко — ветеран, марафонець і тренер з бігу, засновник бігового клубу «Міцні 300».
Ігор Романюк — ветеран, координатор ветеранських програм громадської організації «ДОЛАДУ».
Серед присутніх на заході була мама лучанина Володимира Громика, одного з ветеранів, який брав участь у пішому марші з Гааги.
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У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбулася зустріч із учасниками маршу, де лучани поспілкувалися з героями, які долають сотні кілометрів заради підтримки українських ветеранів, повідомляє управління інформаційної роботи мерії.
Троє українських ветеранів, які продовжують символічний шлях маршу «МІСІЯ КИЇВ» - Юрій Цинтилевич, Олександр Мірошниченко та Ігор Романюк поділилися своїми історіями, відповіли на запитання та почули слова підтримки від жителів нашої громади та гостей.
Зустріч стала не лише можливістю поспілкуватися з учасниками маршу, а й зробити важливу справу – задонатити на збір, заради якого все й відбувається. Мета ініціативи — зібрати 130 000 євро на медичну допомогу, психологічну підтримку та комплексну реабілітацію ветеранів і їхніх родин.
Директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський розповів про ініціативу. Марш «МІСІЯ КИЇВ» стартував 1 червня 2025 року в Гаазі, коли четверо нідерландських військових і четверо українських ветеранів вирушили в дорогу, щоб пройти 2000 кілометрів до українського кордону. 14 червня естафету прийняли Юрій Цинтилевич, Олександр Мірошниченко та Ігор Романюк, які продовжують шлях, долаючи ще 600 кілометрів українськими дорогами.
Юрій Цинтилевич — оборонець Луганського аеропорту, професійний бігун, який розвиває біговий клуб у Спілці поранених військових України «Міцні 300». Він родом з Берестечка Волинської області.
Олександр Мірошниченко — ветеран, марафонець і тренер з бігу, засновник бігового клубу «Міцні 300».
Ігор Романюк — ветеран, координатор ветеранських програм громадської організації «ДОЛАДУ».
Серед присутніх на заході була мама лучанина Володимира Громика, одного з ветеранів, який брав участь у пішому марші з Гааги.
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