Лучани зустрілися із учасниками міжнародної благодійної ініціативи

Луцьк став частиною міжнародної благодійної ініціативи «МІСІЯ КИЇВ: шлях, який не кожен витримує».У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбулася зустріч із учасниками маршу, де лучани поспілкувалися з героями, які долають сотні кілометрів заради, повідомляє управління інформаційної роботи мерії.Троє українських ветеранів, які продовжують символічний шлях маршу «МІСІЯ КИЇВ» - Юрій Цинтилевич, Олександр Мірошниченко та Ігор Романюк поділилися своїми історіями, відповіли на запитання та почули слова підтримки від жителів нашої громади та гостей.Зустріч стала не лише можливістю поспілкуватися з учасниками маршу, а й зробити важливу справу – задонатити на збір, заради якого все й відбувається. Мета ініціативи — зібрати 130 000 євро на медичну допомогу, психологічну підтримку та комплексну реабілітацію ветеранів і їхніх родин.Директор департаменту з питань ветеранської політикирозповів про ініціативу. Марш «МІСІЯ КИЇВ» стартував 1 червня 2025 року в Гаазі, коли четверо нідерландських військових і четверо українських ветеранів вирушили в дорогу, щоб пройти 2000 кілометрів до українського кордону. 14 червня естафету прийняли Юрій Цинтилевич, Олександр Мірошниченко та Ігор Романюк, які продовжують шлях, долаючи ще 600 кілометрів українськими дорогами.— оборонець Луганського аеропорту, професійний бігун, який розвиває біговий клуб у Спілці поранених військових України «Міцні 300». Він родом з Берестечка Волинської області.— ветеран, марафонець і тренер з бігу, засновник бігового клубу «Міцні 300».— ветеран, координатор ветеранських програм громадської організації «ДОЛАДУ».Серед присутніх на заході була мама лучанина, одного з ветеранів, який брав участь у пішому марші з Гааги.