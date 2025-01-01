З’їхав у кювет: на Волині загинув 26-річний мотоцикліст

З’їхав у кювет: на Волині загинув 26-річний мотоцикліст
На Ратнівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора на автодорозі між селами Залухів та Щитинська Воля.

26-річний житель Самарівської громади, керуючи мотоциклом, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, ДТП
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