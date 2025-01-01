З’їхав у кювет: на Волині загинув 26-річний мотоцикліст

На Ратнівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора на автодорозі між селами Залухів та Щитинська Воля.26-річний житель Самарівської громади, керуючи мотоциклом, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.Внаслідок ДТП водій загинув на місці.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.