Мобілізація у Волинській ОВА та Луцькій міськраді: скільки працівників служать в ЗСУ





Таку інформацію надали



Серед тих, хто несе військову службу, є три жінки — посадовиці місцевого самоврядування віком 36 та 46 років.



З яких виконавчих органів міськради мобілізували працівників



Служать у ЗСУ працівники 12 структурних підрозділів Луцької міськради:



департаменту житлово-комунального господарства;



департаменту муніципальної варти;



департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку";



департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами;



департаменту державної реєстрації;



департаменту освіти;



управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;



управління персоналу;



служби у справах дітей;



відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;



відділу з питань праці;



відділу охорони культурної спадщини.



З яких структурних підрозділів не мобілізували працівників



Не мобілізували жодного працівника з 25 виконавчих органів Луцької міськради. Зокрема:



департаменту фінансів, бюджету та аудиту;



департаменту соціальної політики;



департаменту з питань ветеранської політики;



департаменту економічної політики;



департаменту культури;



департаменту молоді та спорту;



юридичного департаменту;



управління охорони здоров'я;



управління капітального будівництва;



управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності;



управління туризму та промоції міста;



управління інформаційної роботи;



управління інформаційно-комунікаційних технологій;



відділу транспорту;



відділу управління майном міської комунальної власності;



відділу державного архітектурного-будівельного контролю;



відділу екології;



відділу ведення Державного реєстру виборців;



відділу оборонно-мобілізаційної й режимно-секретної роботи;



господарсько-технічного відділу;



відділу обліку та звітності;



загального відділу;



архівного відділу;



організаційного відділу;



відділу секретаріату.



Скільки працівників залишаються служити в ЗСУ



Наразі два працівники Луцької міськради звільнилися з військової служби та повернулися на роботу, один мобілізований — звільнився з роботи за власним бажанням.



Продовжують нести військову службу у ЗСУ 20 працівників виконавчих органів Луцької міської ради, це дані на кінець травня 2025 року.



Скільки працівників не мають бронювання, у Луцькій міській раді не відповіли, пославшись на обмеження доступу до такої інформації.



Кількість мобілізованих працівників у Волинській ОВА



Також Суспільне надіслало запит до обласної військової адміністрації, щоб дізнатися кількість мобілізованих та заброньованих працівників і державних службовців. Оприлюднювати таку інформацію в ОВА відмовилися.



"Відомості про мобілізованих та заброньованих за центральними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями є інформацією з обмеженим доступом", — зазначила Волинська облдержадміністрація у відповідь на запит.



Довідково: військовозобов'язані держслужбовці та чиновники, як і інші громадяни, підлягають мобілізації, якщо вони відповідають вимогам призову. Однак, існують певні категорії держслужбовців, які можуть отримати відстрочку або звільнення від служби, якщо це необхідно для забезпечення роботи критично важливих державних інституцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 працівники з виконавчих органів Луцької міської ради мобілізували та прийняли на військову службу з початку повномасштабного вторгнення.Таку інформацію надали Суспільному у Луцькій міській раді у відповідь на запит. Це — військовозобов'язані працівники віком від 24 до 56 років.Серед тих, хто несе військову службу, є три жінки — посадовиці місцевого самоврядування віком 36 та 46 років.Служать у ЗСУ працівники 12 структурних підрозділів Луцької міськради:департаменту житлово-комунального господарства;департаменту муніципальної варти;департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку";департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами;департаменту державної реєстрації;департаменту освіти;управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;управління персоналу;служби у справах дітей;відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;відділу з питань праці;відділу охорони культурної спадщини.Не мобілізували жодного працівника з 25 виконавчих органів Луцької міськради. Зокрема:департаменту фінансів, бюджету та аудиту;департаменту соціальної політики;департаменту з питань ветеранської політики;департаменту економічної політики;департаменту культури;департаменту молоді та спорту;юридичного департаменту;управління охорони здоров'я;управління капітального будівництва;управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності;управління туризму та промоції міста;управління інформаційної роботи;управління інформаційно-комунікаційних технологій;відділу транспорту;відділу управління майном міської комунальної власності;відділу державного архітектурного-будівельного контролю;відділу екології;відділу ведення Державного реєстру виборців;відділу оборонно-мобілізаційної й режимно-секретної роботи;господарсько-технічного відділу;відділу обліку та звітності;загального відділу;архівного відділу;організаційного відділу;відділу секретаріату.Наразі два працівники Луцької міськради звільнилися з військової служби та повернулися на роботу, один мобілізований — звільнився з роботи за власним бажанням.Продовжують нести військову службу у ЗСУ 20 працівників виконавчих органів Луцької міської ради, це дані на кінець травня 2025 року.Скільки працівників не мають бронювання, у Луцькій міській раді не відповіли, пославшись на обмеження доступу до такої інформації.Також Суспільне надіслало запит до обласної військової адміністрації, щоб дізнатися кількість мобілізованих та заброньованих працівників і державних службовців. Оприлюднювати таку інформацію в ОВА відмовилися."Відомості про мобілізованих та заброньованих за центральними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями є інформацією з обмеженим доступом", — зазначила Волинська облдержадміністрація у відповідь на запит.військовозобов'язані держслужбовці та чиновники, як і інші громадяни, підлягають мобілізації, якщо вони відповідають вимогам призову. Однак, існують певні категорії держслужбовців, які можуть отримати відстрочку або звільнення від служби, якщо це необхідно для забезпечення роботи критично важливих державних інституцій.

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