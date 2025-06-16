Через активізацію росіян Генштаб повідомлятиме про ситуацію ще на одному напрямку
Сьогодні, 11:03
Через активізацію росіян на прикордонні Сумщини Генштаб повідомлятиме про ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
"У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, Харківський напрямок перейменували на Південно-Слобожанський.
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Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
"У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, Харківський напрямок перейменували на Південно-Слобожанський.
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