Через активізацію росіян Генштаб повідомлятиме про ситуацію ще на одному напрямку





Про це йдеться у



"У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському", – йдеться у повідомленні.



Окрім того, Харківський напрямок перейменували на Південно-Слобожанський.

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