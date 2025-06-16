Через активізацію росіян Генштаб повідомлятиме про ситуацію ще на одному напрямку

Через активізацію росіян Генштаб повідомлятиме про ситуацію ще на одному напрямку
Через активізацію росіян на прикордонні Сумщини Генштаб повідомлятиме про ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Харківський напрямок перейменували на Південно-Слобожанський.

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Теги: Росія, війна
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