У Луцьку перекриють проспект Волі. Як курсуватиме транспорт

У зв’язку з проведенням ремонту мережі зливової каналізації 16 червня з 20:00 і до завершення робіт буде тимчасово перекрито рух транспорту проспектом Волі на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена.Таке розпорядження підписав міський голова, повідомляє відділ транспорту Луцької міськради.Рух автобусів буде здійснюватися:Завод «Мотор» – Надрічна (цегельний завод): У прямому напрямку: Ківерцівська, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська, Садовського, Надрічна. У зворотному напрямку без змін.Залізничний вокзал – Конякіна: У прямому напрямку: Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, КарпенкаКарого, Конякіна. У зворотному напрямку без змін.Вересневе – Окружна: У прямому напрямку: Межова, Молодіжна, Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Магістральна, Окружна, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, (Київський майдан, Дубнівська,) Окружна (місця міжзмінного відстою на Окружній біля ТЦ “Епіцентр” та Межовій біля КХП). У зворотному напрямку без змін.Івана Газюка – Промислова — (Академія рекреаційних технологій і права): У прямому напрямку: Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова. У зворотному напрямку без змін.Івана Газюка – Промислова (Академія рекреаційних технологій і права): У прямому напрямку без змін. У зворотному напрямку: Промислова, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, Івана Газюка.Яремчука Назарія – Окружна: У прямому напрямку без змін. У зворотному напрямку: Окружна, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Європейська, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана, Яремчука Назарія.Корсака Івана – с. Великий Омеляник: У прямому напрямку без змін. У зворотному напрямку: Корсака Івана, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська,Червоного Хреста, Володимирська. Маршрут №30 с. Богушівка – Корсака Івана: У прямому напрямку: Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана. У зворотному напрямку без змін.ТЦ «Слон» - с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”): У прямому напрямку без змін. У зворотному напрямку: с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”), Ковельська, Шевченка, Словацького, Винниченка, Василя Мойсея, Шопена, Волі, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Кравчука.Рух тролейбусів буде здійснюватися:Щодо тимчасового перекриття руху по проспекту Волі (парна сторона) від вул. Паркової до вул. Шопена з 10 по 12 червня 2025 року. У зв’язку з тимчасовим перекриттям руху транспорту на ділянці проспекту Волі (парна сторона) — від вул. Паркової до вул. Шопена, рух тролейбусів буде організовано наступним чином:— у прямому напрямку з СКФ «Україна» через вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – Авторемонтну вулицю – далі по маршруту. У зворотному напрямку — без змін.— без змін.— у прямому напрямку з кінцевої зупинки «Лісництво» через вул. Ковельську – вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – Авторемонтну вулицю – далі по маршруту. У зворотному напрямку — без змін.— без змін.— у прямому напрямку без змін. У зворотному напрямку — через вул. Захисників України – проспект Відродження – вул. Рівненську – вул. Дубнівську.— без змін.— без змін.(тролейбуси з автономним ходом) — від зупинки «Обласна дитяча лікарня» до зупинки «Драматичний театр», далі — по вул. Богдана Хмельницького – вул. Ковельська – вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – Авторемонтна вулиця – далі за маршрутом.