Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Канаді, - ЗМІ

Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Канаді, - ЗМІ
Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський планують зустрітися на саміті «Великої сімки» в Канаді.

Про це пише Громадське з посиланням на Axios.

Окрім Зеленського, Трамп також особисто зустрінеться із прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. Саміт G7 запланований на 15-17 червня.

Востаннє лідери зустрічалися у квітні, перед початком похорону Папи Римського Франциска. Тоді Трамп провів 15-хвилинну розмову із Зеленським.

Після зустрічі з українським лідером глава Білого дому заявив, що в росії не було жодних причин обстрілювати цивільні райони України протягом останніх днів. Також він задумався, чи путін не водить його за ніс, та припустив, що, можливо, лідер рф не хоче зупиняти війну.

А згодом президент США розповів, що 15-хвилинна зустріч із Зеленським була «прекрасною». Під час неї, мовляв, коротко обговорили питання Криму, який, згідно з американською мирною пропозицією, США планують визнати російським.

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Теги: Трамп, Зеленський
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