У лікарні зупинилося серце Героя Юрія Торбича із Волині
Сьогодні, 09:19
Сповістили про смерть у лікарні військовослужбовця ЗСУ Юрія Торбича із волинського міста Ківерців.
Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
«З сумом повідомляємо, що 15 червня 2025 року у лікарні помер військовослужбовець ЗСУ Торбич Юрій Володимирович», - зазначили у муніципалітеті.
Народився Юрій Торбич 6 травня 1967 року у місті Ківерці. Навчався у третій міській школі. З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну добровільно вступив до лав ЗСУ.
Поховають солдата Торбича Юрія Володимировича на міському кладовищі.
«Сумуємо разом з родиною та поділяємо біль втрати», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
«З сумом повідомляємо, що 15 червня 2025 року у лікарні помер військовослужбовець ЗСУ Торбич Юрій Володимирович», - зазначили у муніципалітеті.
Народився Юрій Торбич 6 травня 1967 року у місті Ківерці. Навчався у третій міській школі. З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну добровільно вступив до лав ЗСУ.
Поховають солдата Торбича Юрія Володимировича на міському кладовищі.
«Сумуємо разом з родиною та поділяємо біль втрати», - йдеться у повідомленні.
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