У лікарні зупинилося серце Героя Юрія Торбича із Волині

Сповістили про смерть у лікарні військовослужбовця ЗСУіз волинського міста Ківерців.Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.«З сумом повідомляємо, що 15 червня 2025 року у лікарні помер військовослужбовець ЗСУ Торбич Юрій Володимирович», - зазначили у муніципалітеті.Народився Юрій Торбич 6 травня 1967 року у місті Ківерці. Навчався у третій міській школі. З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну добровільно вступив до лав ЗСУ.Поховають солдата Торбича Юрія Володимировича на міському кладовищі.«Сумуємо разом з родиною та поділяємо біль втрати», - йдеться у повідомленні.