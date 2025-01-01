У лікарні зупинилося серце Героя Юрія Торбича із Волині

У лікарні зупинилося серце Героя Юрія Торбича із Волині
Сповістили про смерть у лікарні військовослужбовця ЗСУ Юрія Торбича із волинського міста Ківерців.

Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.

«З сумом повідомляємо, що 15 червня 2025 року у лікарні помер військовослужбовець ЗСУ Торбич Юрій Володимирович», - зазначили у муніципалітеті.

Народився Юрій Торбич 6 травня 1967 року у місті Ківерці. Навчався у третій міській школі. З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну добровільно вступив до лав ЗСУ.

Поховають солдата Торбича Юрія Володимировича на міському кладовищі.

«Сумуємо разом з родиною та поділяємо біль втрати», - йдеться у повідомленні.
У лікарні зупинилося серце Героя Юрія Торбича із Волині

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Теги: загиблі, війна
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