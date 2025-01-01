Росія дронами атакувала Рівненщину





Про це Олександр Коваль.



За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.



На місці працюють представники Сил оборони та інших служб.



"Дякую військовим за професійну роботу", - наголосив Коваль.



У ніч проти 16 червня російські війська атакували Україну 138 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 125 цілей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 повітряні цілі ворога збили над Рівненщиною Сили ППО цієї ночі.Про це повідомив голова Рівненської ОВАЗа попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.На місці працюють представники Сил оборони та інших служб."Дякую військовим за професійну роботу", - наголосив Коваль.У ніч проти 16 червня російські війська атакували Україну 138 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 125 цілей.

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