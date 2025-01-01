Внаслідок нічної атаки росії на Київ тяжко поранені двоє людей

Унаслідок нічної атаки Росії по Києву тяжких поранень зазнали двоє людей. Хлопець, 2004 року народження, госпіталізований, і медики намагаються його врятувати.Пошкодження зафіксовані у двох районах лівого берега столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністраціїОдин дрон упав посеред приватного сектору на Русанівських садах. Там – вирва, значних пошкоджень і жертв вдалося уникнути. У цьому ж Дніпровському районі внаслідок падіння уламків є пошкодження на декількох локаціях.Також внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.