Внаслідок нічної атаки росії на Київ тяжко поранені двоє людей
Сьогодні, 09:05
Унаслідок нічної атаки Росії по Києву тяжких поранень зазнали двоє людей. Хлопець, 2004 року народження, госпіталізований, і медики намагаються його врятувати.
Пошкодження зафіксовані у двох районах лівого берега столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Один дрон упав посеред приватного сектору на Русанівських садах. Там – вирва, значних пошкоджень і жертв вдалося уникнути. У цьому ж Дніпровському районі внаслідок падіння уламків є пошкодження на декількох локаціях.
Також внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.
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Пошкодження зафіксовані у двох районах лівого берега столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Один дрон упав посеред приватного сектору на Русанівських садах. Там – вирва, значних пошкоджень і жертв вдалося уникнути. У цьому ж Дніпровському районі внаслідок падіння уламків є пошкодження на декількох локаціях.
Також внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.
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