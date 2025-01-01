«Здається, знову пішов ріст»: як змінювалася кількість пацієнтів із ПТСР на Волині упродовж років та що на це впливало

«Здається, знову пішов ріст»: як змінювалася кількість пацієнтів із ПТСР на Волині упродовж років та що на це впливало
За січень-травень 2025 року у 245 пацієнтів Волинської обласної психіатричної лікарні діагностували посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Більшість з них — військовослужбовці.

За період повномасштабного вторгнення, найбільшу кількість людей з ПТСР у психіатричній лікарні зафіксували у 2022 році. Про це Суспільному розповів медичний директор з психіатрії Руслан Стельмащук.

Кількість пацієнтів з ПТСР з 2022-2025 роки

Згідно з даними директора лікарні Сергія Дудки, у 2022 році до психіатричної лікарні з розладом ПТСР звернулося 931 людина. З них — 611 військовослужбовців.

У 2023 році кількість пацієнтів з посттравматичним синдромом, які прийшли до психіатричної лікарні, зменшилася. На ПТСР скаржилося 778 відвідувачів, з яких 348 військовослужбовці.

У наступному році зафіксували 586 таких випадків. Психічний розлад виявили у 221 військовослужбовця.

“Початок повномасштабної війни став причиною додаткового стресу”
Медичний директор з психіатрії Руслан Стельмащук пояснює зменшення чисельності випадків ПТСР у 2023 і 2024 роках кількома факторами.

“У 2022 році у нас ще було багато пацієнтів після АТО. Коли у 2014 році почалася війна, у людей виникали гострі стреси. Хтось після них звертався по допомогу, а хтось ні. У нас було багато цивільних, великий потік переселенців з різних регіонів України й тих, які поверталися з-за кордону з ПТСР”, — розповів Руслан Стельмащук.
Лікар зазначив, що спершу у людей після сильних переживань виникає розлад адаптації. Це тривожно-депресивний розлад, який, можна вилікувати за три місяці, якщо людина вчасно отримає психологічну підтримку.

Якщо цей стан не минає, він може перерости або в затяжний тривожний розлад, або в ПТСР, або в інші невротичні розлади.

“Початок повномасштабної війни став причиною додаткового стресу. У тих пацієнтів, які перебували в більш поверхневому стані та могли себе трішки адаптувати вдома, через виникнення нового шоку почався ріст ПТСР”, — додав медичний директор з психіатрії.
З його слів, специфіка людської психіки полягає у тому, що з роками вона звикає до стресу. Тому таких гострих реакцій, які спостерігалися у перший рік повномасштабної, ставало все менше.

Проте, Руслан Стельмащук зауважив, що до кінця 2025 року тенденція виникнення ПТСР серед пацієнтів може значно збільшитися.

“Ми аналізували перший квартал і квартали попередніх років, то мені здається, зараз знову пішов ріст. Дуже багато зараз ПТСР лікують у військових”, — сказав лікар-психіатр.

Як розповів Руслан Стельмащук, пару років тому левову частку пацієнтів з ПТСР складали цивільні.

Довідково: Посттравматичний стресовий розлад виникає у людини після проживання нею або спостереження емоційно складних подій. Серед симптомів ПТСР: нічні кошмари, сильна тривога, неконтрольовані думки про подію, часті спогади про неї.

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Теги: військові, ПТРС
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