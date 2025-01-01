Курс валют на 16 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 16 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 червня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 41,44 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,44 (-4 коп.)

Курс євро
1 євро — 47,69 (-39 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,15 (-11 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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