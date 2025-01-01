Чи очікувати магнітні бурі 16 червня: прогноз

У понеділок, 16 червня 2025 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog.Напередодні на Сонці сталося сім спалахів класу С та чотири спалах класу М. Найбільшим став спалах М6,8, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.