16 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження у керівника камерного хору «Оранта», заслуженого діяча мистецтв України Василя Мойсіюка (на фото).
Також день народження у журналістки Ольги Максим'як.
Вітаємо їх, бажаємо всьому здоров'я, благополуччя і достатку.
16 червня 1929 року при Товаристві краєзнавців та охорони пам'яток минулого в місті Луцьку відкрито Волинський краєзнавчий музей.
У цей день 1932-го у Луцьку помер український письменник, культурний діяч, педагог, лікар Модест Левицький. Останні роки він вчив у гімназії в Луцьку, вів уроки української мови й літератури.
Ніні ім'я Модеста Левицького присвоєне Луцької гімназії №4.
16 червня 1990 року помер актор Волинського драматичного театру Федір Балабуха.
16 червня 1991-го відбулося святкування 340-ї річниці битви під Берестечком.
З нагоди цієї події на полі битви було урочисто відкрили меморіал. На святі присутні голова Верховної Ради Леонід Кравчук, глава УАПЦ митрополит Мстислав.
За деякими даними, в урочистостях взяли участь понад мільйон осіб.
16 червня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святителя Тихона Амафунтського, який жив у IV-V століттях. У цю саму дату 2025 року починається Петрів піст.
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Також день народження у журналістки Ольги Максим'як.
Вітаємо їх, бажаємо всьому здоров'я, благополуччя і достатку.
16 червня 1929 року при Товаристві краєзнавців та охорони пам'яток минулого в місті Луцьку відкрито Волинський краєзнавчий музей.
У цей день 1932-го у Луцьку помер український письменник, культурний діяч, педагог, лікар Модест Левицький. Останні роки він вчив у гімназії в Луцьку, вів уроки української мови й літератури.
Ніні ім'я Модеста Левицького присвоєне Луцької гімназії №4.
16 червня 1990 року помер актор Волинського драматичного театру Федір Балабуха.
16 червня 1991-го відбулося святкування 340-ї річниці битви під Берестечком.
З нагоди цієї події на полі битви було урочисто відкрили меморіал. На святі присутні голова Верховної Ради Леонід Кравчук, глава УАПЦ митрополит Мстислав.
За деякими даними, в урочистостях взяли участь понад мільйон осіб.
16 червня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святителя Тихона Амафунтського, який жив у IV-V століттях. У цю саму дату 2025 року починається Петрів піст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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