16 червня на Волині: гортаючи календар

16 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у керівника камерного хору «Оранта», заслуженого діяча мистецтв України Василя Мойсіюка (на фото).

Також день народження у журналістки Ольги Максим'як.

Вітаємо їх, бажаємо всьому здоров'я, благополуччя і достатку.

16 червня 1929 року при Товаристві краєзнавців та охорони пам'яток минулого в місті Луцьку відкрито Волинський краєзнавчий музей.

У цей день 1932-го у Луцьку помер український письменник, культурний діяч, педагог, лікар Модест Левицький. Останні роки він вчив у гімназії в Луцьку, вів уроки української мови й літератури.

Ніні ім'я Модеста Левицького присвоєне Луцької гімназії №4.

16 червня 1990 року помер актор Волинського драматичного театру Федір Балабуха.

16 червня 1991-го відбулося святкування 340-ї річниці битви під Берестечком.

З нагоди цієї події на полі битви було урочисто відкрили меморіал. На святі присутні голова Верховної Ради Леонід Кравчук, глава УАПЦ митрополит Мстислав.

За деякими даними, в урочистостях взяли участь понад мільйон осіб.

16 червня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святителя Тихона Амафунтського, який жив у IV-V століттях. У цю саму дату 2025 року починається Петрів піст.

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Теги: день народження, свята, іменини
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