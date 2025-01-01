16 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у керівника камерного хору «Оранта», заслуженого діяча мистецтв України(на фото).Також день народження у журналісткиВітаємо їх, бажаємо всьому здоров'я, благополуччя і достатку.16 червня 1929 року при Товаристві краєзнавців та охорони пам'яток минулого в місті Луцьку відкрито Волинський краєзнавчий музей.У цей день 1932-го у Луцьку помер український письменник, культурний діяч, педагог, лікар Модест Левицький. Останні роки він вчив у гімназії в Луцьку, вів уроки української мови й літератури.Ніні ім'я Модеста Левицького присвоєне Луцької гімназії №4.16 червня 1990 року помер актор Волинського драматичного театру Федір Балабуха.16 червня 1991-го відбулося святкування 340-ї річниці битви під Берестечком.З нагоди цієї події на полі битви було урочисто відкрили меморіал. На святі присутні голова Верховної Ради Леонід Кравчук, глава УАПЦ митрополит Мстислав.За деякими даними, в урочистостях взяли участь понад мільйон осіб.16 червня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святителя Тихона Амафунтського, який жив у IV-V століттях. У цю саму дату 2025 року починається Петрів піст.