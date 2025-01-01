Стало відомо, як покарали чоловіка, який у Луцьку пістолетом погрожував працівникам ТЦК





Інцидент стався 15 березня 2025 року на вулиці Ветеранів, – пишуть



Як вказано у справі, працівник ТЦК попросив Олега Ф. надати документи для перевірки облікових даних. Натомість чоловік дістав травматичний пістолет «ПМ-РФ» і спрямував у напрямку військовослужбовця.



Далі громадянин відходив від ТЦК, погрожуючи зброєю. Він здійснив два постріли у повітря. Працівник ТЦК сприйняв травматичний пістолет як бойову зброю, що викликало у нього відчуття страху за власне життя. Також чоловік спрямував зброю у напрямку сторонніх осіб, зокрема у водійку автомобіля Nissan, перешкоджаючи рухові.



Дії обвинуваченого кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу: стаття 350 (погроза вбивством щодо службової особи), ч.4 ст.296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).



На судовому засіданні він визнав вину. Вчинок пояснив страхом за життя своєї дружини. Остання має суттєві проблеми зі здоров’ям. Також подружжя виховує дитину. Чоловік неодноразово просив вибачення в потерпілих. Останні не наполягали на суворому покаранні.



Суд призначив Олегу Ф. п’ять років позбавлення волі, які замінив на три роки іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді розглядали справу чоловіка, який біля дитячої поліклініки пістолетом погрожував працівникам ТЦК.Інцидент стався 15 березня 2025 року на вулиці Ветеранів, – пишуть Волинські новини Як вказано у справі, працівник ТЦК попросив Олега Ф. надати документи для перевірки облікових даних. Натомість чоловік дістав травматичний пістолет «ПМ-РФ» і спрямував у напрямку військовослужбовця.Далі громадянин відходив від ТЦК, погрожуючи зброєю. Він здійснив два постріли у повітря. Працівник ТЦК сприйняв травматичний пістолет як бойову зброю, що викликало у нього відчуття страху за власне життя. Також чоловік спрямував зброю у напрямку сторонніх осіб, зокрема у водійку автомобіля Nissan, перешкоджаючи рухові.Дії обвинуваченого кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу: стаття 350 (погроза вбивством щодо службової особи), ч.4 ст.296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).На судовому засіданні він визнав вину. Вчинок пояснив страхом за життя своєї дружини. Остання має суттєві проблеми зі здоров’ям. Також подружжя виховує дитину. Чоловік неодноразово просив вибачення в потерпілих. Останні не наполягали на суворому покаранні.Суд призначив Олегу Ф. п’ять років позбавлення волі, які замінив на три роки іспитового строку.

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