Луцьк прийматиме перший етап Кубка України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 20:38
Літній Кубок України з баскетболу 3х3 серед чоловічих команд розпочнеться 28-29 червня туром у Луцьку.
Як інформує Федерація баскетболу України (ФБУ), окрім змагань у чоловіків пройдуть етапи чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед юніорів та юніорок (U18) та серед кадетів та кадеток (U16), передає Укрінформ.
Змагання у Луцьку відбуватимуться на встановленому баскетбольному майданчику на території фонтанів (балкон) по проспекту Волі навпроти Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Загалом в літньому сезоні Кубка України 2025 року з баскетболу 3х3 заплановано проведення п’яти турів.
Другий тур відбудеться 12-13 липня у Києві. Також заплановано проведення турів у Вінниці, Львові та фінального у Києві в серпні.
Календар етапів Кубка України-2025 з баскетболу 3х3:
1 тур - Луцьк (28-29 червня)
2 тур - Київ (12-13 липня)
3 тур - Вінниця (липень)
4 тур - Львів (серпень)
Фінал - Київ (серпень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як інформує Федерація баскетболу України (ФБУ), окрім змагань у чоловіків пройдуть етапи чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед юніорів та юніорок (U18) та серед кадетів та кадеток (U16), передає Укрінформ.
Змагання у Луцьку відбуватимуться на встановленому баскетбольному майданчику на території фонтанів (балкон) по проспекту Волі навпроти Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Загалом в літньому сезоні Кубка України 2025 року з баскетболу 3х3 заплановано проведення п’яти турів.
Другий тур відбудеться 12-13 липня у Києві. Також заплановано проведення турів у Вінниці, Львові та фінального у Києві в серпні.
Календар етапів Кубка України-2025 з баскетболу 3х3:
1 тур - Луцьк (28-29 червня)
2 тур - Київ (12-13 липня)
3 тур - Вінниця (липень)
4 тур - Львів (серпень)
Фінал - Київ (серпень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцьк прийматиме перший етап Кубка України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
Сьогодні, 20:00
На Світязі встановили 14 камер відеоспостереження
Сьогодні, 18:09
Сама виготовляла вибухівку для терактів: на Хмельниччині СБУ затримала коригувальницю російських ракет
Сьогодні, 17:17