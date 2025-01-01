Луцьк прийматиме перший етап Кубка України з баскетболу 3х3

Літній Кубок України з баскетболу 3х3 серед чоловічих команд розпочнеться 28-29 червня туром у Луцьку.Як інформує Федерація баскетболу України (ФБУ), окрім змагань у чоловіків пройдуть етапи чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед юніорів та юніорок (U18) та серед кадетів та кадеток (U16), передає Укрінформ.Змагання у Луцьку відбуватимуться на встановленому баскетбольному майданчику на території фонтанів (балкон) по проспекту Волі навпроти Волинського національного університету імені Лесі Українки.Загалом в літньому сезоні Кубка України 2025 року з баскетболу 3х3 заплановано проведення п’яти турів.Другий тур відбудеться 12-13 липня у Києві. Також заплановано проведення турів у Вінниці, Львові та фінального у Києві в серпні.Календар етапів Кубка України-2025 з баскетболу 3х3:1 тур - Луцьк (28-29 червня)2 тур - Київ (12-13 липня)3 тур - Вінниця (липень)4 тур - Львів (серпень)Фінал - Київ (серпень).