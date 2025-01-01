Луцьк прийматиме перший етап Кубка України з баскетболу 3х3

Луцьк прийматиме перший етап Кубка України з баскетболу 3х3
Літній Кубок України з баскетболу 3х3 серед чоловічих команд розпочнеться 28-29 червня туром у Луцьку.

Як інформує Федерація баскетболу України (ФБУ), окрім змагань у чоловіків пройдуть етапи чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед юніорів та юніорок (U18) та серед кадетів та кадеток (U16), передає Укрінформ.

Змагання у Луцьку відбуватимуться на встановленому баскетбольному майданчику на території фонтанів (балкон) по проспекту Волі навпроти Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Загалом в літньому сезоні Кубка України 2025 року з баскетболу 3х3 заплановано проведення п’яти турів.

Другий тур відбудеться 12-13 липня у Києві. Також заплановано проведення турів у Вінниці, Львові та фінального у Києві в серпні.

Календар етапів Кубка України-2025 з баскетболу 3х3:

1 тур - Луцьк (28-29 червня)

2 тур - Київ (12-13 липня)

3 тур - Вінниця (липень)

4 тур - Львів (серпень)

Фінал - Київ (серпень).

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Теги: спорт, Луцьк
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