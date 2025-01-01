Найбільше здорожчали фрукти: як за місяць змінились ціни на Волині

Найбільше здорожчали фрукти: як за місяць змінились ціни на Волині
За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 2,4%. Від початку року їжа та напої здорожчали на 5,8%.

Про це повідомили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.

Найбільше у травні зросла ціна на фрукти — вони здорожчали на 16,5%. Також на споживчих ринках області збільшилася вартість м'яса (+4,7%), хліба (+2,9%), цукру (+1,9%), макаронних виробів (+1,4%), риби (+1,3%), сирів та соняшникової олії (+1,1%).

Водночас в управлінні статистики зафіксували зниження цін на яйця, їх вартість впала у травні на 11,7%. Також подешевшали в області овочі (-2,7%), масло (-1,9%) і молоко (-0,7%).

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Теги: Волинь, ціни
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