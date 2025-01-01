На Світязі встановили 14 камер відеоспостереження
Сьогодні, 18:09
Цьогоріч у селі Світязь Ковельського району на центральній вулиці Європейській встановили 14 камер відеоспостереження.
Камери встановили біля основних локацій, де зазвичай під час туристичного сезону спостерігають великі скупчення людей, розповів у коментарі misto.media секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.
Прилади покривають 80% усієї вулиці. Крім того, додатково встановили три камери з функцією зчитування номерних знаків на усіх в’їздах і виїздах в Шацьку громаду. Ще чотири відеокамери планують встановити у центрі цьогоріч.
На це з бюджету громади виділили близько пів мільйона гривень.
Крім того, від початку року у громаді почала працювати водна поліція. Штатні працівники Ковельського районного управління поліції, яким придбали автомобіль та поліцейський човен, патрулюватимуть на озерах Ковельщини.
Водна поліція контролює:
- перебування дерев’яних та моторних човнів на воді;
- документацію та сертифікацію на човни;
- перебування відпочивальників на воді (щоб не запливали за буйки);
- нетверезих відпочивальників на човнах;
- надмірну кількість людей на човні;
- браконьєрство.
Також поліція та працівники РТЦК та СП мають право перевіряти місця проживання туристів, їхні транспортні засоби і речі. У громаді встановлять додаткові блокпости, аби запобігати випадкам незаконного перетину державного кордону. Є потреба встановити додаткові камери на набережній.
До слова, у Шацькій громаді визначили 8 місць для купання в озерах. Поки рятувальні пости облаштували не скрізь.
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Камери встановили біля основних локацій, де зазвичай під час туристичного сезону спостерігають великі скупчення людей, розповів у коментарі misto.media секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.
Прилади покривають 80% усієї вулиці. Крім того, додатково встановили три камери з функцією зчитування номерних знаків на усіх в’їздах і виїздах в Шацьку громаду. Ще чотири відеокамери планують встановити у центрі цьогоріч.
На це з бюджету громади виділили близько пів мільйона гривень.
Крім того, від початку року у громаді почала працювати водна поліція. Штатні працівники Ковельського районного управління поліції, яким придбали автомобіль та поліцейський човен, патрулюватимуть на озерах Ковельщини.
Водна поліція контролює:
- перебування дерев’яних та моторних човнів на воді;
- документацію та сертифікацію на човни;
- перебування відпочивальників на воді (щоб не запливали за буйки);
- нетверезих відпочивальників на човнах;
- надмірну кількість людей на човні;
- браконьєрство.
Також поліція та працівники РТЦК та СП мають право перевіряти місця проживання туристів, їхні транспортні засоби і речі. У громаді встановлять додаткові блокпости, аби запобігати випадкам незаконного перетину державного кордону. Є потреба встановити додаткові камери на набережній.
До слова, у Шацькій громаді визначили 8 місць для купання в озерах. Поки рятувальні пости облаштували не скрізь.
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