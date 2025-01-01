На Світязі встановили 14 камер відеоспостереження





Камери встановили біля основних локацій, де зазвичай під час туристичного сезону спостерігають великі скупчення людей, розповів у коментарі Богдан Тимошук.



Прилади покривають 80% усієї вулиці. Крім того, додатково встановили три камери з функцією зчитування номерних знаків на усіх в’їздах і виїздах в Шацьку громаду. Ще чотири відеокамери планують встановити у центрі цьогоріч.



На це з бюджету громади виділили близько пів мільйона гривень.



Крім того, від початку року у громаді почала працювати водна поліція. Штатні працівники Ковельського районного управління поліції, яким придбали автомобіль та поліцейський човен, патрулюватимуть на озерах Ковельщини.



Водна поліція контролює:



- перебування дерев’яних та моторних човнів на воді;



- документацію та сертифікацію на човни;



- перебування відпочивальників на воді (щоб не запливали за буйки);



- нетверезих відпочивальників на човнах;



- надмірну кількість людей на човні;



- браконьєрство.



Також поліція та працівники РТЦК та СП мають право перевіряти місця проживання туристів, їхні транспортні засоби і речі. У громаді встановлять додаткові блокпости, аби запобігати випадкам незаконного перетину державного кордону. Є потреба встановити додаткові камери на набережній.



До слова, у Шацькій громаді визначили 8 місць для купання в озерах. Поки рятувальні пости облаштували не скрізь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч у селі Світязь Ковельського району на центральній вулиці Європейській встановили 14 камер відеоспостереження.Камери встановили біля основних локацій, де зазвичай під час туристичного сезону спостерігають великі скупчення людей, розповів у коментарі misto.media секретар Шацької селищної радиПрилади покривають 80% усієї вулиці. Крім того, додатково встановили три камери з функцією зчитування номерних знаків на усіх в’їздах і виїздах в Шацьку громаду. Ще чотири відеокамери планують встановити у центрі цьогоріч.На це з бюджету громади виділили близько пів мільйона гривень.Крім того, від початку року у громаді почала працювати водна поліція. Штатні працівники Ковельського районного управління поліції, яким придбали автомобіль та поліцейський човен, патрулюватимуть на озерах Ковельщини.Водна поліція контролює:- перебування дерев’яних та моторних човнів на воді;- документацію та сертифікацію на човни;- перебування відпочивальників на воді (щоб не запливали за буйки);- нетверезих відпочивальників на човнах;- надмірну кількість людей на човні;- браконьєрство.Також поліція та працівники РТЦК та СП мають право перевіряти місця проживання туристів, їхні транспортні засоби і речі. У громаді встановлять додаткові блокпости, аби запобігати випадкам незаконного перетину державного кордону. Є потреба встановити додаткові камери на набережній.До слова, у Шацькій громаді визначили 8 місць для купання в озерах. Поки рятувальні пости облаштували не скрізь.

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