Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 16 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та ранком місцями слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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