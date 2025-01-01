Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та ранком місцями слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 червня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та ранком місцями слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°.
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