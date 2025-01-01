Лучани зустріли ветеранів, які йдуть пішки з Нідерландів до Києва





Ветерани Юрій Цинтилевич, Олександр Мірошниченко та Ігор Романюк вже подолали більше 2000 кілометрів. Сьогодні у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки вони розповіли про мету маршу, те, як вдається долати значні відстані в спеку, що дає сили та поділилися планами.



На зустрічі побувала кореспондентка



Як розповів оборонець Луганського аеропорту, професійний бігун, який розвиває біговий клуб у Спілці поранених військових України «Міцні 300» Юрій Цинтилевич, марш розпочався ще 1 червня. Саме тоді нідерландські військові і українські ветерани вирушили з Гааги і подолали до України 2000 кілометрів. Військовим з Нідерландів вже вдалося зібрати більше 100 тисяч євро. Наразі учасники маршу не сумніваються, що їм вдасться зібрати заплановану суму в 130 тисяч євро.



«Наша ціль значно менше, ніж зібрали хлопці у Нідерландах, – додати до цієї суми ще 30 тисяч євро. Тому ми впевнені, що нам це вдасться», – розповів Юрій Цинтилевич.



Учасники маршу, яких супроводжують поліцейські та побратими, вже пройшли Ягодин, Ковель, на черзі після Луцька Рівне, Звягель, Житомир, Макарів. Кінцевою точкою маршруту стане Київ.



За словами Олександра Мірошниченко ветерана, марафонця, тренера з бігу та засновника бігового клубу «Міцні 300», щоб долати марафон у спеку необхідно не лише тренування, а й дотримання питного режиму, періодичне вживання енергетичних гелів, які зручно їсти під час руху.



«Треба пити кожні 15 – 20 хвилин. Подолати таку відстань пішки важко, але мета надає наснаги», – додав він.



Ветеран, координатор ветеранських програм ГО «ДОЛАДУ» Ігор Романюк зізнався, що допомагає долати маршрут щира підтримка людей, які зустрічають учасників маршу біля кожного населеного пункту.



«Особливо надають наснаги діти, які на певну дистанцію поєднуються до нас і біжать поруч. Це дорожче за всі гроші світу. Допомагає триматися і підтримка побратимів», – додав він.



На зустрічі з лучанами ветерани говорили про важливість психо-емоційного відновлення та адаптації ветеранів у мирному житті.



Ще один ветеран російською української війни, Володимир Громик, який проходить реабілітацію після складного поранення у Нідерландах, також брав участь у марші. Але через необхідність продовжувати лікування зміг дійти з побратимами лише до Польщі. Наразі на повернення сина додому після лікування чекає мама.



Наприкінці зустрічі ветерани поділилися планами. Юрій Цинтилевич готується до Марафону морської піхоти США, який проходитиме у Вашингтоні в жовтні, а Олександр Мірошниченко восени візьме участь у Чемпіонаті України з марафону. Лучани та гості міста подякували учасникам маршу та залишилися донати в спеціальній скринці.



Завтра вранці учасники маршу вирушать в Рівне. Долучитися до благодійної, міжнародної ініціативи власним донатом на медичну та психологічну реабілітацію можна за цим посиланням.



«Допомагаючи іншим, ви допомагаєте собі. Робіть добро і воно вам відгукнеться», – зазначив наприкінці зустрічі Ігор Романюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани у неділю, 15 червня, зустріли трьох ветеранів – учасників міжнародного маршу «МІСІЯ КИЇВ». Масштабна ініціатива має на меті зібрати кошти для медичної та психологічної реабілітації ветеранів.Ветеранитавже подолали більше 2000 кілометрів. Сьогодні у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки вони розповіли про мету маршу, те, як вдається долати значні відстані в спеку, що дає сили та поділилися планами.На зустрічі побувала кореспондентка Район.Луцьк Як розповів оборонець Луганського аеропорту, професійний бігун, який розвиває біговий клуб у Спілці поранених військових України «Міцні 300» Юрій Цинтилевич, марш розпочався ще 1 червня. Саме тоді нідерландські військові і українські ветерани вирушили з Гааги і подолали до України 2000 кілометрів. Військовим з Нідерландів вже вдалося зібрати більше 100 тисяч євро. Наразі учасники маршу не сумніваються, що їм вдасться зібрати заплановану суму в 130 тисяч євро.«Наша ціль значно менше, ніж зібрали хлопці у Нідерландах, – додати до цієї суми ще 30 тисяч євро. Тому ми впевнені, що нам це вдасться», – розповів Юрій Цинтилевич.Учасники маршу, яких супроводжують поліцейські та побратими, вже пройшли Ягодин, Ковель, на черзі після Луцька Рівне, Звягель, Житомир, Макарів. Кінцевою точкою маршруту стане Київ.За словами Олександра Мірошниченко ветерана, марафонця, тренера з бігу та засновника бігового клубу «Міцні 300», щоб долати марафон у спеку необхідно не лише тренування, а й дотримання питного режиму, періодичне вживання енергетичних гелів, які зручно їсти під час руху.«Треба пити кожні 15 – 20 хвилин. Подолати таку відстань пішки важко, але мета надає наснаги», – додав він.Ветеран, координатор ветеранських програм ГО «ДОЛАДУ» Ігор Романюк зізнався, що допомагає долати маршрут щира підтримка людей, які зустрічають учасників маршу біля кожного населеного пункту.«Особливо надають наснаги діти, які на певну дистанцію поєднуються до нас і біжать поруч. Це дорожче за всі гроші світу. Допомагає триматися і підтримка побратимів», – додав він.На зустрічі з лучанами ветерани говорили про важливість психо-емоційного відновлення та адаптації ветеранів у мирному житті.Ще один ветеран російською української війни, Володимир Громик, який проходить реабілітацію після складного поранення у Нідерландах, також брав участь у марші. Але через необхідність продовжувати лікування зміг дійти з побратимами лише до Польщі. Наразі на повернення сина додому після лікування чекає мама.Наприкінці зустрічі ветерани поділилися планами. Юрій Цинтилевич готується до Марафону морської піхоти США, який проходитиме у Вашингтоні в жовтні, а Олександр Мірошниченко восени візьме участь у Чемпіонаті України з марафону. Лучани та гості міста подякували учасникам маршу та залишилися донати в спеціальній скринці.Завтра вранці учасники маршу вирушать в Рівне. Долучитися до благодійної, міжнародної ініціативи власним донатом на медичну та психологічну реабілітацію можна за цим посиланням.«Допомагаючи іншим, ви допомагаєте собі. Робіть добро і воно вам відгукнеться», – зазначив наприкінці зустрічі Ігор Романюк.

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