Внаслідок удару по Ізраїлю загинули п’ятеро українців, серед них троє дітей

Внаслідок удару по Ізраїлю загинули п’ятеро українців, серед них троє дітей
Внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Особи загиблих наразі встановлюються, а українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.


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Теги: війна, загиблі
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