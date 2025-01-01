Внаслідок удару по Ізраїлю загинули п’ятеро українців, серед них троє дітей
Сьогодні, 23:19
Внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.
За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.
Особи загиблих наразі встановлюються, а українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.
За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.
Особи загиблих наразі встановлюються, а українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Внаслідок удару по Ізраїлю загинули п’ятеро українців, серед них троє дітей
Сьогодні, 23:19
Стало відомо, як покарали чоловіка, який у Луцьку пістолетом погрожував працівникам ТЦК
Сьогодні, 22:12
Луцьк прийматиме перший етап Кубка України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 червня
Сьогодні, 20:00