Волинські школярі тріумфували на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 09:36
Збірна Волині, яку представляли школярі Підгайцівського ліцею, посіла перше місце у фіналі Всеукраїнських змагань з легкої атлетики серед учнів закладів загальної середньої освіти.
Про це у фейсбуці повідомила Федерація легкої атлетики України.
«Кам’янець-Подільський перетворився на справжню столицю дитячої легкої атлетики. Три дні - сотні емоцій, десятки команд, безліч посмішок та нових знайомств. А головне - шалена мотивація, спортивний дух і справжнє свято для учасників шкільної ліги «Пліч-о-пліч», - йдеться у повідомленні.
Перше місце посіла команда Волинської області, яку представляв Підгайцівський ліцей.
«Пишаємося нашими юними спортсменами, які здобули перемогу серед 24 команд. Наші діти успішно пройшли всі 6 легкоатлетичних дисциплін і отримали свої нагороди на площі головної фортеці Кам'янця-Подільського. Їхня праця та талант заслуговують на найвищу похвалу!» - повідомили у Підгайцівській громаді.
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Про це у фейсбуці повідомила Федерація легкої атлетики України.
«Кам’янець-Подільський перетворився на справжню столицю дитячої легкої атлетики. Три дні - сотні емоцій, десятки команд, безліч посмішок та нових знайомств. А головне - шалена мотивація, спортивний дух і справжнє свято для учасників шкільної ліги «Пліч-о-пліч», - йдеться у повідомленні.
Перше місце посіла команда Волинської області, яку представляв Підгайцівський ліцей.
«Пишаємося нашими юними спортсменами, які здобули перемогу серед 24 команд. Наші діти успішно пройшли всі 6 легкоатлетичних дисциплін і отримали свої нагороди на площі головної фортеці Кам'янця-Подільського. Їхня праця та талант заслуговують на найвищу похвалу!» - повідомили у Підгайцівській громаді.
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