Волинські школярі тріумфували на всеукраїнських змаганнях

Волинські школярі тріумфували на всеукраїнських змаганнях
Збірна Волині, яку представляли школярі Підгайцівського ліцею, посіла перше місце у фіналі Всеукраїнських змагань з легкої атлетики серед учнів закладів загальної середньої освіти.

Про це у фейсбуці повідомила Федерація легкої атлетики України.

«Кам’янець-Подільський перетворився на справжню столицю дитячої легкої атлетики. Три дні - сотні емоцій, десятки команд, безліч посмішок та нових знайомств. А головне - шалена мотивація, спортивний дух і справжнє свято для учасників шкільної ліги «Пліч-о-пліч», - йдеться у повідомленні.

Перше місце посіла команда Волинської області, яку представляв Підгайцівський ліцей.

«Пишаємося нашими юними спортсменами, які здобули перемогу серед 24 команд. Наші діти успішно пройшли всі 6 легкоатлетичних дисциплін і отримали свої нагороди на площі головної фортеці Кам'янця-Подільського. Їхня праця та талант заслуговують на найвищу похвалу!» - повідомили у Підгайцівській громаді.
Волинські школярі тріумфували на всеукраїнських змаганнях

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З’їхав у кювет: на Волині загинув 26-річний мотоцикліст
Сьогодні, 10:08
Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Канаді, - ЗМІ
Сьогодні, 10:07
Волинські школярі тріумфували на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 09:36
У лікарні зупинилося серце Героя Юрія Торбича із Волині
Сьогодні, 09:19
Росія дронами атакувала Рівненщину
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
Лучанин виборов «бронзу» на Кубку світу із самбо Лучанин виборов «бронзу» на Кубку світу із самбо
10 червня, 11:34
Волинська гімнастка у складі національної збірної здобула золото на чемпіонаті Європи Волинська гімнастка у складі національної збірної здобула золото на чемпіонаті Європи
05 червня, 21:28
На міжнародному турнірі з вільної боротьби волинянка посіла друге місце На міжнародному турнірі з вільної боротьби волинянка посіла друге місце
03 червня, 18:01
Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з гандболу Збірна Волині виборола «бронзу» на чемпіонаті України з гандболу
03 червня, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани зустрілися із учасниками міжнародної благодійної ініціативи
Сьогодні, 10:19
 0
З’їхав у кювет: на Волині загинув 26-річний мотоцикліст
Сьогодні, 10:08
 0
Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Канаді, - ЗМІ
Сьогодні, 10:07
 0
Волинські школярі тріумфували на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 09:36
 0
У лікарні зупинилося серце Героя Юрія Торбича із Волині
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8