Одинадцятиласники з Волині наколядували 12 тисяч гривень і передали їх для ЗСУ. ВІДЕО





Про це повідомили у Горохівській районній спілці учасників АТО "Щит".



"Дякуємо учням 11-А класу Мар'янівського ліцею за фінансову допомогу в розмірі 12 000 гривень на допомогу ЗСУ", - йдеться у дописі на сторінці волонтерів.



Учні зазначили, що заробили гроші під час колядування в період різдвяних свят.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одинадцятикласники Мар'янівського ліцею Луцького району Волинської області передали наколядовані гроші для підтримки ЗСУ.Про це повідомили у Горохівській районній спілці учасників АТО "Щит"."Дякуємо учням 11-А класу Мар'янівського ліцею за фінансову допомогу в розмірі 12 000 гривень на допомогу ЗСУ", - йдеться у дописі на сторінці волонтерів.Учні зазначили, що заробили гроші під час колядування в період різдвяних свят.

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