Одинадцятиласники з Волині наколядували 12 тисяч гривень і передали їх для ЗСУ. ВІДЕО

Одинадцятиласники з Волині наколядували 12 тисяч гривень і передали їх для ЗСУ. ВІДЕО
Одинадцятикласники Мар'янівського ліцею Луцького району Волинської області передали наколядовані гроші для підтримки ЗСУ.

Про це повідомили у Горохівській районній спілці учасників АТО "Щит".

"Дякуємо учням 11-А класу Мар'янівського ліцею за фінансову допомогу в розмірі 12 000 гривень на допомогу ЗСУ", - йдеться у дописі на сторінці волонтерів.

Учні зазначили, що заробили гроші під час колядування в період різдвяних свят.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Мар'янівка, гроші, колядування, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
DeepState: РФ окупувала Курахове
Сьогодні, 09:15
Одинадцятиласники з Волині наколядували 12 тисяч гривень і передали їх для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
У Луцьку збирають речі, щоб вони отримали нове життя і знову стали комусь корисними. ФОТО
Сьогодні, 07:32
На Волині надзвичайники визволили із пастки песика. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У «Діїї» відновили реєстрацію ФОП
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
На Волині церковна громада передала для ЗСУ наколядовані гроші На Волині церковна громада передала для ЗСУ наколядовані гроші
05 січень, 13:47
Громада з Волині за рік спрямувала понад 7 мільйонів на підтримку Сил оборони України Громада з Волині за рік спрямувала понад 7 мільйонів на підтримку Сил оборони України
27 грудень, 2024, 20:35
Під час фестивалю на Світязі зібрали понад 1,7 мільйона гривень для ЗСУ Під час фестивалю на Світязі зібрали понад 1,7 мільйона гривень для ЗСУ
16 серпень, 2024, 07:32
Скільки грошей у 2024 році Луцьк спрямував для ЗСУ Скільки грошей у 2024 році Луцьк спрямував для ЗСУ
15 серпень, 2024, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
DeepState: РФ окупувала Курахове
Сьогодні, 09:15
 0
Одинадцятиласники з Волині наколядували 12 тисяч гривень і передали їх для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
У Луцьку збирають речі, щоб вони отримали нове життя і знову стали комусь корисними. ФОТО
Сьогодні, 07:32
 0
На Волині надзвичайники визволили із пастки песика. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
У «Діїї» відновили реєстрацію ФОП
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8