Одинадцятиласники з Волині наколядували 12 тисяч гривень і передали їх для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Одинадцятикласники Мар'янівського ліцею Луцького району Волинської області передали наколядовані гроші для підтримки ЗСУ.
Про це повідомили у Горохівській районній спілці учасників АТО "Щит".
"Дякуємо учням 11-А класу Мар'янівського ліцею за фінансову допомогу в розмірі 12 000 гривень на допомогу ЗСУ", - йдеться у дописі на сторінці волонтерів.
Учні зазначили, що заробили гроші під час колядування в період різдвяних свят.
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Про це повідомили у Горохівській районній спілці учасників АТО "Щит".
"Дякуємо учням 11-А класу Мар'янівського ліцею за фінансову допомогу в розмірі 12 000 гривень на допомогу ЗСУ", - йдеться у дописі на сторінці волонтерів.
Учні зазначили, що заробили гроші під час колядування в період різдвяних свят.
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