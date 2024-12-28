На Волині надзвичайники визволили із пастки песика. ФОТО

На Волині надзвичайники визволили із пастки песика. ФОТО
На Волині працівники ДСНС допомогли тварині, яка впала у підвал і не могла самостійно вибратися із пастки.

Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

10 січня о 12:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт у селищі Іваничі Володимирського району.

Рятувальники 18-ї ДПРЧ цього населеного пункту виїхали на місце події для порятунку собаки, який опинився в підвальному приміщенні і не міг самостійно вибратися з пастки.

За допомогою спеціального обладнання вогнеборці успішно врятували чотирилапого.
На Волині надзвичайники визволили із пастки песика. ФОТО
На Волині надзвичайники визволили із пастки песика. ФОТО

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Теги: Волинь, Іваничі, ДСНС, допомога
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