На Волині надзвичайники визволили із пастки песика. ФОТО
Сьогодні, 05:28
На Волині працівники ДСНС допомогли тварині, яка впала у підвал і не могла самостійно вибратися із пастки.
Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
10 січня о 12:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт у селищі Іваничі Володимирського району.
Рятувальники 18-ї ДПРЧ цього населеного пункту виїхали на місце події для порятунку собаки, який опинився в підвальному приміщенні і не міг самостійно вибратися з пастки.
За допомогою спеціального обладнання вогнеборці успішно врятували чотирилапого.
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Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
10 січня о 12:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт у селищі Іваничі Володимирського району.
Рятувальники 18-ї ДПРЧ цього населеного пункту виїхали на місце події для порятунку собаки, який опинився в підвальному приміщенні і не міг самостійно вибратися з пастки.
За допомогою спеціального обладнання вогнеборці успішно врятували чотирилапого.
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