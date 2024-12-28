На Волині надзвичайники визволили із пастки песика. ФОТО

На Волині працівники ДСНС допомогли тварині, яка впала у підвал і не могла самостійно вибратися із пастки.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.10 січня о 12:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт у селищі Іваничі Володимирського району.Рятувальники 18-ї ДПРЧ цього населеного пункту виїхали на місце події для порятунку собаки, який опинився в підвальному приміщенні і не міг самостійно вибратися з пастки.За допомогою спеціального обладнання вогнеборці успішно врятували чотирилапого.