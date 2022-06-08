Приїхав у відпустку, щоб одружитися: у Луцьку на весільний рушник став воїн-захисник. ФОТО

Приїхав у відпустку, щоб одружитися: у Луцьку на весільний рушник став воїн-захисник. ФОТО
В обласному центрі Волині одружився військовослужбовець. Для того, щоб стати на весільний рушник воїн взяв кількаденну відпустку.

Про це повідомляють у Центрі надання адміністративних послуг Луцької міської ради.

"Андрій приїхав на декілька днів у відпустку з воєнної служби, аби поєднати долю з милою серцю Тетяною. Поспішав на важливу подію і вітчим нареченої, який теж служить на захисті України — відразу з дороги прибув, аби привітати молодят. Шлюб реєстрували у скорочені терміни, бо через кілька днів нареченому потрібно повертатися на службу. Щиро бажаємо молодій сім’ї Божої опіки, добра, взаєморозуміння, любові, оптимізму та гармонії", - йдеться у дописі на сторінці ЦНАП.
Приїхав у відпустку, щоб одружитися: у Луцьку на весільний рушник став воїн-захисник. ФОТО
Приїхав у відпустку, щоб одружитися: у Луцьку на весільний рушник став воїн-захисник. ФОТО
Приїхав у відпустку, щоб одружитися: у Луцьку на весільний рушник став воїн-захисник. ФОТО

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молоду пару та бажає довгих років сімейного життя у мирні та квітучій Україні.

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Теги: Волинь, Луцьк, ЦНАП, одруження, війна, військовослужбовець
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