Приїхав у відпустку, щоб одружитися: у Луцьку на весільний рушник став воїн-захисник. ФОТО

В обласному центрі Волині одружився військовослужбовець. Для того, щоб стати на весільний рушник воїн взяв кількаденну відпустку.Про це повідомляють у Центрі надання адміністративних послуг Луцької міської ради."Андрій приїхав на декілька днів у відпустку з воєнної служби, аби поєднати долю з милою серцю Тетяною. Поспішав на важливу подію і вітчим нареченої, який теж служить на захисті України — відразу з дороги прибув, аби привітати молодят. Шлюб реєстрували у скорочені терміни, бо через кілька днів нареченому потрібно повертатися на службу. Щиро бажаємо молодій сім’ї Божої опіки, добра, взаєморозуміння, любові, оптимізму та гармонії", - йдеться у дописі на сторінці ЦНАП.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молоду пару та бажає довгих років сімейного життя у мирні та квітучій Україні.: ЦНАП міста Луцька пропонує комплексну послугу із укладання шлюбу, у тому числі в скорочені терміни, видачі свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу та обміну паспорта при зміні прізвища. Швидко, зручно Ви можете подати документи, узгодити час і офіційно зареєструвати ваші відносини. Консультації за адресою: м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, або тел.: (0332) 777889, 777894