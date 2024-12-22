У Польщі ухвалили рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії

Дональд Туск подякував міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю.



Про це 10 січня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, - пише



"Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Очікуємо подальших рішень", - написав він у соцмережі Х.



Нагадаємо, раніше Україна і Польща обговорили конкретні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії.



Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України розкритикувало заяву кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцкого про те, що Україна не має бути ані в ЄС, ані в НАТО, допоки не вирішить проблеми між нею і Польщею щодо Волинської трагедії. У МЗС ці слова назвали маніпулятивною заявою, яка сподобається Кремлю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Польщіподякував міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю.Про це 10 січня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, - пише "Кореспондент" "Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Очікуємо подальших рішень", - написав він у соцмережі Х.Нагадаємо, раніше Україна і Польща обговорили конкретні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії.Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України розкритикувало заяву кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцкого про те, що Україна не має бути ані в ЄС, ані в НАТО, допоки не вирішить проблеми між нею і Польщею щодо Волинської трагедії. У МЗС ці слова назвали маніпулятивною заявою, яка сподобається Кремлю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію