У Польщі ухвалили рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії

У Польщі ухвалили рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск подякував міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю.

Про це 10 січня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, - пише "Кореспондент".

"Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Очікуємо подальших рішень", - написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, раніше Україна і Польща обговорили конкретні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії.

Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України розкритикувало заяву кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцкого про те, що Україна не має бути ані в ЄС, ані в НАТО, допоки не вирішить проблеми між нею і Польщею щодо Волинської трагедії. У МЗС ці слова назвали маніпулятивною заявою, яка сподобається Кремлю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Волинська трагедія, Польща, Україна, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Польщі ухвалили рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії
10 січень, 23:19
Пенсіонерки з Волині виготовили понад мільйон енергетичних наборів бля воїнів. ВІДЕО
10 січень, 22:38
«Усе охоплено димом, евакуюють усіх»: волинянин розповів про масштабну пожежу в Лос-Анджелесі
10 січень, 21:57
У Луцьку водій на «зебрі» збив жінку з дитиною. ФОТО
10 січень, 21:16
Схожі новини
Українці, які стали жертвами Волинської трагедії в Польщі, теж будуть вшановані, – посол Українці, які стали жертвами Волинської трагедії в Польщі, теж будуть вшановані, – посол
22 грудень, 2024, 15:25
Лізли через паркан: двоє п'яних волинян хотіли незаконно потрапити до Польщі Лізли через паркан: двоє п'яних волинян хотіли незаконно потрапити до Польщі
14 жовтень, 2024, 21:57
Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон після переговорів з Україною Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон після переговорів з Україною
13 листопад, 2023, 21:54
Волинянин відтворив дитячі іграшки XIX-XX століття. ВІДЕО Волинянин відтворив дитячі іграшки XIX-XX століття. ВІДЕО
11 жовтень, 2023, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Польщі ухвалили рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії
10 січень, 23:19
 0
Пенсіонерки з Волині виготовили понад мільйон енергетичних наборів бля воїнів. ВІДЕО
10 січень, 22:38
 0
«Усе охоплено димом, евакуюють усіх»: волинянин розповів про масштабну пожежу в Лос-Анджелесі
10 січень, 21:57
 0
У Луцьку водій на «зебрі» збив жінку з дитиною. ФОТО
10 січень, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8