У Польщі ухвалили рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії
10 січень, 23:19
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск подякував міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю.
Про це 10 січня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, - пише "Кореспондент".
"Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Очікуємо подальших рішень", - написав він у соцмережі Х.
Нагадаємо, раніше Україна і Польща обговорили конкретні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії.
Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України розкритикувало заяву кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцкого про те, що Україна не має бути ані в ЄС, ані в НАТО, допоки не вирішить проблеми між нею і Польщею щодо Волинської трагедії. У МЗС ці слова назвали маніпулятивною заявою, яка сподобається Кремлю.
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Про це 10 січня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, - пише "Кореспондент".
"Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Очікуємо подальших рішень", - написав він у соцмережі Х.
Нагадаємо, раніше Україна і Польща обговорили конкретні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії.
Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України розкритикувало заяву кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцкого про те, що Україна не має бути ані в ЄС, ані в НАТО, допоки не вирішить проблеми між нею і Польщею щодо Волинської трагедії. У МЗС ці слова назвали маніпулятивною заявою, яка сподобається Кремлю.
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