«Усе охоплено димом, евакуюють усіх»: волинянин розповів про масштабну пожежу в Лос-Анджелесі
Сьогодні, 21:57
Величезні пожежі стали найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса.
Волинянин Сергій, який нині проживає в Лос-Анджелесі, розповів про пожежу, яка охопила Каліфорнію, - пише «Конкурент ТV».
Чоловік повідомив, що до евакуації з найбільш небезпечних районів, зокрема Санта-Моніки та Пасіфік Палесайдс та інші, які охопило полум’я, підлягає близько 180 тисяч населення.
«Під час запису відео мені прийшло сповіщення про евакуацію. Позаду мене усе охоплено димом і пожежа поступово наближається до нас. Евакуюють усіх, на телефон регулярно приходять сповіщення про небезпечні райони, а також локацій, які небезпечні для людського життя», – розповідає Сергій.
За словами волинянина, через те, що у заторах перебуває велика кількість людей, пожежники не можуть дістатися до епіцентру вогню та загасити його.
Волинянин Сергій, який нині проживає в Лос-Анджелесі, розповів про пожежу, яка охопила Каліфорнію, - пише «Конкурент ТV».
Чоловік повідомив, що до евакуації з найбільш небезпечних районів, зокрема Санта-Моніки та Пасіфік Палесайдс та інші, які охопило полум’я, підлягає близько 180 тисяч населення.
«Під час запису відео мені прийшло сповіщення про евакуацію. Позаду мене усе охоплено димом і пожежа поступово наближається до нас. Евакуюють усіх, на телефон регулярно приходять сповіщення про небезпечні райони, а також локацій, які небезпечні для людського життя», – розповідає Сергій.
За словами волинянина, через те, що у заторах перебуває велика кількість людей, пожежники не можуть дістатися до епіцентру вогню та загасити його.