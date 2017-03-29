«Усе охоплено димом, евакуюють усіх»: волинянин розповів про масштабну пожежу в Лос-Анджелесі

«Усе охоплено димом, евакуюють усіх»: волинянин розповів про масштабну пожежу в Лос-Анджелесі
Величезні пожежі стали найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса.

Волинянин Сергій, який нині проживає в Лос-Анджелесі, розповів про пожежу, яка охопила Каліфорнію, - пише «Конкурент ТV».

Чоловік повідомив, що до евакуації з найбільш небезпечних районів, зокрема Санта-Моніки та Пасіфік Палесайдс та інші, які охопило полум’я, підлягає близько 180 тисяч населення.

«Під час запису відео мені прийшло сповіщення про евакуацію. Позаду мене усе охоплено димом і пожежа поступово наближається до нас. Евакуюють усіх, на телефон регулярно приходять сповіщення про небезпечні райони, а також локацій, які небезпечні для людського життя», – розповідає Сергій.

За словами волинянина, через те, що у заторах перебуває велика кількість людей, пожежники не можуть дістатися до епіцентру вогню та загасити його.