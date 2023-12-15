У Луцьку водій на «зебрі» збив жінку з дитиною. ФОТО

У Луцьку водій на «зебрі» збив жінку з дитиною. ФОТО
У п'ятницю, 10 січня, на проспекті Відродження у Луцьку сталася аварія.

Про це пишуть «Волинські Новини» з посиланням на очевидців.

Зі слів людей, водій автівки «Рено» на переході перед кільцем, що біля маркету «АТБ», збив жінку з дитиною

На місці працюють медики «швидкої» та патрульні.

За попередньою інформацією, постраждалі не отримали важких ушкоджень.


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Теги: Луцьк, Відродження, аварія
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