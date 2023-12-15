У Луцьку водій на «зебрі» збив жінку з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У п'ятницю, 10 січня, на проспекті Відродження у Луцьку сталася аварія.
Про це пишуть «Волинські Новини» з посиланням на очевидців.
Зі слів людей, водій автівки «Рено» на переході перед кільцем, що біля маркету «АТБ», збив жінку з дитиною
На місці працюють медики «швидкої» та патрульні.
За попередньою інформацією, постраждалі не отримали важких ушкоджень.
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Про це пишуть «Волинські Новини» з посиланням на очевидців.
Зі слів людей, водій автівки «Рено» на переході перед кільцем, що біля маркету «АТБ», збив жінку з дитиною
На місці працюють медики «швидкої» та патрульні.
За попередньою інформацією, постраждалі не отримали важких ушкоджень.
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